Da Instagram arriva il filtro per oscurare le pubblicità sulla perdita del peso: la gallery per attivarlo

La gallery per attivare il filtro sul proprio profilo

Da Instagram arriva una buona notizia! Sarà l’ondata della body positivity e dei tantissimi professionisti impegnati nella divulgazione online, fatto sta che il social network diha deciso di fare un, inserendo tra i filtri oscuranti delle inserzioni anche quello sulla. Online e non, le pubblicità sulla perdita del peso “sono deleterie per le persone che hanno un difficile rapporto con il loro corpo o l’alimentazione”, spiega Francesca Mittoni (aka @frafitfoodie) che su Instagram racconta, sbugiardando l’editing di foto e video e facendo un appassionato lavoro di divulgazione (anche sul thin privilege). Il filtro controllo del peso corporeo "è un piccolo passo in un'app problematica sotto molti punti di vista, ma la ritengo importante per rendere Instagram un luogo più sicuro".È proprio lei a dare la buona nuova dall'Internet “Ogni tanto Instagram ci regala degli aggiornamenti effettivamente utili: questo è uno di quei casi.(o che riguardano altri argomenti per noi sensibili). Ritengo sia un’ottima cosa per poter fruire dei contenuti dell’app in maniera più sicura ed evitare pericolosi trigger”. E ci mostra come attivare il filtro oscura pubblicità sulla perdita del peso passaggio dopo passaggio, come nella gallery:"Grilletto della pistola" in inglese, il trigger in psicologia è uno stimolo, un richiamo involontario che fa rivivere al soggetto il trauma. Come ci chiede la divulgatrice di salute, benessere e body confidence : "Immaginate di soffrire di disturbi alimentari e di vedere un'inserzione che vi dice come dimagrire: come vi sentireste?"