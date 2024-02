Damiano dei Maneskin al fianco della fidanzata Giorgia Soleri: "Insieme, contro la vulvodinia"

L'incontro alla Camera

Oltre la musica, la solidarietà

"Sono qui in veste di alleato, cerco semplicemente di dare il mio sostegno, il più possibile, ma il vero lavoro che stanno facendo tutte queste ragazze è incredibile. Sono estremamente orgoglioso dell'opportunità di far parte di questo bellissimo progetto e sono molto felice che si sia arrivati ai luoghi più importanti". Lo ha detto, il cantante e frontman del gruppo rock italiano Maneskin al termine della conferenza stampa alla Camera di presentazione della proposta di legge per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo nei Livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale. Alla conferenza stampa ha partecipato la sua fidanzata,, esponente del comitato. "Non sono qui solo per Giorgia, ma per tutte le persone che fanno parte del comitato e che soffrono. Adesso, si può solo sperare per il meglio, spero che l'attenzione sia sulle cose giuste", ha concluso l'amatissima rock star, nei panni di bravo ragazzo con tanto di giacca e cravatta.All'incontro con la stampa erano presenti esponenti di entrambi i rami del Parlamento perché il provvedimento ha ottenuto un appoggio trasversale della gran parte dei gruppi parlamentari che sono intervenuti durante la conferenza:. "Sono qui - prosegue Damiano - per supportare Giorgia e tutte le persone che fanno parte di questo progetto, sono semplicemente un alleato, non faccio niente di speciale a parte dare il mio sostegno". "Penso che nelle famiglie, con gli amici, dove c'è amore ci sia sostegno, quindi non penso di dare nessun esempio incredibile. Io sono sempre stato sostenuto dalle persone che mi amavano e faccio e continuerò a fare lo stesso con le persone che amo. Mi sembra una cosa molto naturale e spero possa essere di esempio ma speravo non servisse questo tipo di esempio", conclude il musicista romano."È fondamentale il riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo c ome malattie croniche e invalidanti. Vanno inserite nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e, come presidente della commissione Sanità del Senato, mi impegno a dare il mio sostegno per arrivare a una rapida approvazione della legge", le parole della senatrice di Italia viva e presidente della commissione Sanità di Palazzo Madama,, in occasione della presentazione del testo della legge su Vulvodinia e Neuropatia del pudendo "Nonostante la Vulvodinia sia stata riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità - sottolinea Parente - in Italia ancora non è accaduto. È una malattia che, insieme alla neuropatia del pudendo, che colpisce gli uomini, non rientra nel nostro Servizio sanitario nazionale. Eppure non si può restare fermi davanti al dolore di tante persone che vedono fortemente condizionata la loro vita lavorativa e sociale a causa di questa patologia. Se per il Ssn una malattia non esiste, infatti, molti altri diritti fondamentali vengono meno, come quello di assentarsi dal lavoro quando si sta male. Come politici e rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di sostenere e tutelare chi soffre e l'appoggio trasversale dato a questa legge è un segnale importante".Ma all'affollato pre conferenza stampa alla Camera, la parte del leone l'ha fatta il cantante dei Maneskin, Damiano David, che ha accompagnato la fidanzata Giorgia Soleri alla presentazione di una proposta di legge bipartisan per il riconoscimento della Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo nei Livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale. Il front man della celebratissima band romana, che indossava, si è mostrato molto disponibile e accettato le decine di richieste di selfie fatte dai giornalisti, dal personale della Camera (in special modo femminile) che si è avvicinato alla sala stampa di Montecitorio, richiamato dal nome del cantante. Giorgia Soleri è stata una delle prime donne negli anni passati a parlare della vulvodinia , patologia della quale soffre e che, secondo stime, colpisce circa il 12-15% delle donne e può compromettere seriamente la qualità della vita.