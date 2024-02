Differenza Donna segnala la puntata di C'è posta per te all'Agcom: "Misoginia in diretta"

"Vittime di violenza: storie di ordinaria quotidianità"

Non si spengono i fuochi della polemica sulla puntata di "C'è posta per te" , la trasmissione condotta da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5, andata in onda sabato 7 gennaio. Ad alzare il polverone della critica è stata, da molti ritenuta non solo ingiustamente strumentalizzata ai fini degli ascolti, ma che soprattutto ha evidenziato come ancora in Italia non si sappia affrontare con gli strumenti e le parole giuste la questione della violenza sulle donne e delle relazioni cosiddette 'tossiche' Un tema, quest'ultimo, di cui su Luce! avevamo parlato con una delle massime esperte in materia, la, autrice del libro "", in cui ha cercato di rispondere ad alcune domande fondamentali quanto urgenti: cos’è, esattamente, la violenza? Come si espleta? Come si contrasta? Come si può intervenire onde evitare una tragica deriva? Quali sono i comportamenti da adottare nei confronti delle vittime? E nei confronti dei carnefici? Perché se è vero che il tema è assolutamente reale e concreto, altrettanto vero è che solo in tempi recenti ha acquistato. "In seguito al caso suscitato dalla trasmissioneripropongo i concetti contro la violenza [...] Il mio testo, nel rispondere a queste domande e attingendo ai fondamentali contributi dell’avvocata Maria Letizia Sassi e del questore Emanuele Ricifari, offre notevoli spunti di riflessione e importanti testimonianze, intese, in particolare, a comprendere chee come si possa fare prevenzione in un ambito così complesso", sottolinea la psicologa giuridica e psicoterapeuta, che opera sia in ambito clinico che giuridico forense.Caponetti infatti nel su testo, attraverso anche molte testimonianze di donne vittime di abusi e molestie, ha approfondito anche "il ruolo assunto dalla dimensione culturale e sociale di cui siamo costantemente permeati, a volte nella più totale inconsapevolezza". Una questione fondamentale, su cui rientra appunto anche il discorso sui come si debba affrontare il tema in determinati contesti, non certoo liquidandolo a mero episodio 'di dolore' che va a nutrire il morboso. "Ho ritenuto di dover dedicare ampio spazio anche ai diversi volti della violenza e questo per far meglio comprendere che esistono differenti manifestazioni e forme di realizzazione della stessa". Quella di Stefano su Valentina non era una violenza fisica - per quanto trapelato dalle loro parole durante la puntata - ma una forma di controllo al limite dell'ossessione, da cui la donna era 'fuggita' tramite una relazione extra coniugale, per poi essere ossessionata dai- comuni tra le vittime di violenza - tanto da voler tornare col marito. Che non ha avuto alcuna pietà nello screditarla ancora di fronte alle telecamere, spingendo non pochi spettatori a "" a loro volta la ragazza. "Molto spesso si parla dell’autore del reato dando risalto al crimine commesso - dichiara Caponetti - raramente si studia e si dà voce alla vittima. Questo libro vuole offrire quindi non soltanto spunti di riflessione su questo complesso tema [...] ma vuole avere anche l’ambizione di riuscire a suscitare una qualche forma diin tutti coloro che si trovano a vivere una situazione di violenza (e purtroppo sono tanti) e che hanno difficoltà a riconoscerla o a chiedere aiuto"., che piuttosto che vedersi ancora umiliare, ancora sminuire, ancora molestare in diretta televisiva di fronte a milioni di persone, avrebbe dovuto invece essere supportata da esperti, dalla rete anti-violenza, per potersi rendere conto davvero della drammatica situazione in cui stava per ricadere. A telecamere spente, infatti, nessuno di noi sa cosa sia successo nella casa della coppia, come la loro vita sia ripresa a scorrere. Ma certamente le premesse, come sottolineato dall'uomo che nell'aprire "la busta", ha voluto ribadire di non essere ancora pronto per lasciarsi alle spalle il tradimento della moglie.Per questo, per denunciare il trattamento riservato alla vicenda da parte della padrona di casa Maria De Filippi e di tutta la produzione di "C'è Posta per te", la ongla puntata del 7 gennaio scorso, che ha la competenza di valutare la violazione dei principi legislativi e regolamentari riguardanti la corretta rappresentazione dell'immagine della donna nei programmi di informazione e intrattenimento, sollecitando anche l'esercizio dei poteri sanzionatori. "La trasmissione ha divulgato la storia - ricorda Differenza Donna - di unadell'uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice. Ciò per noi è molto grave in quanto ha riprodotto e legittimato in un vasto pubblico, quale è quello di un programma di prima serata del sabato, trattamenti inaccettabili che configurano - conclude l'associazione, che gestisce dal luglio 2020 il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking -, se abitualmente riprodotti nelle relazioni, reati molto gravi che offendono beni giuridici di rango costituzionale".