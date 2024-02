Dipendenti di PizzAut derisi da bulli ignoti. Acampora: "Venite a mangiare da noi"

La condanna

GNE GNE GNE

L'invito a cena

fatto di sensibilità rara, di delicatezza, ma anche di competenze e forza incredibile... S

arete miei ospiti, vi offriremo una cena buonissima ed un'esperienza bellissima...e chissà mai decidiate di venire a fare i volontari per PizzAut...(un modo fantastico per combattere la noia)

dietro al telo della recinzione, fuori dal giardino dia Cassina de’ Pecchi (Milano), "hanno incominciato a parlare rivolti ai clienti con uno, con voce artefattahanno incominciato a intonare rivolti al ristoranteGNE GNE GNE... GNE GNE...". Un episodio che, come denuncia su Facebook, fondatore del locale che offre, ha "incrinato una serata meravigliosa". La vicenda è avvenuta nella serata di domenica 21 agosto e dimostra quantaci sia ancora nel nostro Paese. Perché oltre alla derisione, agli scimmiottamenti dei dipendenti che invece andrebbero solo applauditi, queste persone non hanno, rimanendo nell'ombra fuori dal locale stesso. Un'azione veramente vergognosa, di chi ha scelto di prendersela con dei ragazzi che molto spesso "hanno difficoltà nel linguaggio ma cucinano e servono centinaia di clienti, non si fermano davanti a niente", sottolinea Acampora."Secondo chi li ha ascoltati sembrava volessero prendere in giro i ragazzi autististici che lavorano da PizzAut, simulando una difficoltà nella parola e peggio ancora...". Imitare la voce degli autistici, che proprio a causa della loro condizione sono purtroppo spesso, di discriminazione , è un gesto da condannare senza appello. Ed è questa la linea che segue l'ideatore di PizzAut, nella suasottolineando invece le doti dei suoi dipendenti e le qualità che riescono ad esprimere semplicemente lavorando, essendo considerati non (solo) ragazzi con autismo ma cuochi, camerieri, gestori di un ristorante. Insomma persone. "Vorrei dire ai ragazzini delloche i ragazzi autistici che lavorano dentro il ristorante questa sera hannoVolevo dirvi che è vero che molti ragazzi autistici hanno difficoltà nel linguaggio, ma non li ferma nell’affrontare".Acampora, che è stato messo al corrente dello spiacevole accaduto da alcuni clienti della pizzeria presenti la sera del fatto, come di consueto però non si ferma però alla condanna. Riguardo ai bulli che hanno preso di mira i dipendenti, infatti, ha scritto: "La prossima volta mi auguro di trovarli all’interno del ristorante, a parlare proprio con i miei camerieri per scoprire". Una risposta a tono a chi ha fatto dei pregiudizi e della stupidità la propria arma.