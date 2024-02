Diritti Lgbtq+? No grazie. Anche i dati dimostrano che l'Italia non è un Paese "queer friendly"

Il rapporto Ilga-Europe

Che nel nostro Paese ci sia una sorta di invisibile - ma non troppo - forma di resistenza al riconoscimento dei diritti Lgbtq+ è ormai cosa nota. Basta pensare semplicemente a cosa è accaduto meno di un anno fa col, o ai dati dell'Istat in cui si legge chesul lavoro, o semplicemente ai casi di cronaca quasi quotidiani nei confronti dei membri di questa comunità. Ma se poi a certificarlo sono anche i dati, questa sorta di muro che sta continuando a impedire che l'arcobaleno dei diritti risplenda per tutt* in Italia appare ancora più alto e solido.I dati sono quelli del report annuale, a livello europeo e dell'Asia centrale, pubblicato dall', un gruppo di advocacy che raccoglie varie associazioni impegnate nel promuovere gli interessi delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali. In previsione della prossima giornata Giornata mondiale contro l'omofobia , che si celebra il 17 maggio, si analizza lonei vari Paesi, comparandolo con quello che succede nelle altre nazioni (ne vengono prese in considerazione 49) e stilando una classifica che si basa su vari fattori. Il punteggio viene calcolato in base al rispetto dei diritti umani e civili della comunità Lgbt nei singoli stati e laPer il settimo anno consecutivo, al primo posto con il punteggio massimo per i diritti Lgbtq+ il gruppo ILGA-Europe ha confermato. Su sette categorie, in materia di uguaglianza, diritti familiari, riconoscimento legale del genere, libertà di espressione e diritti di asilo il piccolo Stato ha ottenuto il 92%, staccando di quasi venti punti la Danimarca, al secondo posto con il 74%. È Malta dunque il Paese europeo più progressista nei diritti e nelle tutele per i queer, in particolare dopo l’introduzione delle unioni civili, dei diritti di adozione e convivenza per le coppie dello stesso sesso e dell’istruzione inclusiva. Tuttavia, ILGA-Europe ha invitato il governo maltese a investire di più nel servizio per la salute sessuale, che ha bisogno di sostegno e di risorse umane. Nessun Paese ha il punteggio pieno, ma anzi, nel frattempo l’omotransfobia aumenta in tutta Europa: basta pensare che la Germania ha registrato un aumento del 39% dei crimini d’odio nell’ultimo anno. Nelle prime dieci posizioni della classifica, comunque, dopo Malta e la Danimarca, seguono il Belgio (72%), Lussemburgo-Norvegia-Svezia (68%), Francia (64%), Montenegro e Islanda (62%), Finlandia (60%), Paesi Bassi (56%), Gemania-Irlanda-Regno Unito (53%), Grecia (52%). I fanalini di coda, coi punteggi più bassi, sono la Turchia (4%) e la Russia (8%), ma anche in Polonia (13%), Bielorussia (12%) e in generale in tutti i Paesi dell'Est. E l'Italia?Veniamo alle note dolenti. L', con il suoper il rispetto dei diritti umani delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali, si ferma solo aldella classifica, confermandosi ultima in Europa occidentale, dietro tutti gli altri big. C'è da dire che lo scenario emerso dai dati comunque, per una volta, consente di sovrapporre i numeri, i dati reali, con quello che è il sentimento percepito nella gran parte della società riguardo la mancanza di tutele per la comunità. Un lieve, lievissimo miglioramento c'è stato nel punteggio (l'anno scorso avevamo infatti il 22%), ma basta guardare ai vari parametri che vanno a comporre il risulto per comprendere che il problema è reale. L'Italia è infattiPer comprendere la situazione basti pensare che il nostro Paese è dietro anche all' Ungheria di Viktor Orban , con le sue leggi contro la promozione gay e co. Inevitabile poi, trovare nella sezione dedicata all'Italia il riferimento all'affossamento del Ddl Zan in Senato lo scorso anno, che sarebbe sicuramente stato un valido alleato nella lotta alle discriminazioni e alle violenze che colpiscono la comunità. "Tra qualche giorno celebreremo un nuovo 17 Maggio senza alcun passo avanti per la nostra comunità - commenta Gianmarco Capogna, portavoce nazionale di Possibile -. È triste e fa male, perché segna l’inadeguatezza di una classe politica incapace di rappresentare nelle istituzioni le battaglie del movimento e della comunità LGBTIQ+. Ma noi non ci arrendiamo. Ribadiremo che la nostra è una rivoluzione fatta di lotta e coraggio, prontǝ al".