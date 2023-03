“Popy on the Road“: una nuova sfida. Un nuovo percorso. Gli amici di sempre. Riparte il viaggio di sensibilizzazione per dare voce a Caterina (Popy) attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.). Caterina è una bambina umbra affetta da una malattia genetica rara e la CAA è, ad oggi, il modo che utilizza per esprimersi. A organizzare la nuova iniziativa che si snoderà tra Firenze, Bologna e Roma è il papà di Caterina, Giorgio Massoli, che insieme agli “amici di sempre”, appunto, percorrerà a piedi la Via degli Dei, il percorso battuto in altre epoche da Etruschi e Romani.

“Come le precedenti iniziative – dice il papà Giorgio – , anche ‘Popy on the Road – La Via degli Dei’ prende spunto da una necessità specifica di Caterina (Popy) per estendere poi il discorso a tutte le persone con disabilità comunicative. L’obiettivo di questo nuovo progetto è promuovere e implementare l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa nel maggior numero possibile di contesti sociali, partendo dagli istituti scolastici. Recentemente abbiamo introdotto a Caterina la CAA nell’istituto scolastico di Umbertide che frequenta: in breve tempo i risultati sono stati sorprendenti. Quello che da sempre è uno dei suoi punti deboli, l’esprimere i propri bisogni e le proprie necessità, farsi cioè capire dagli altri, sembra aver trovato una soluzione. Siamo ancora ai primi passi di questa nuova esperienza e sappiamo perfettamente che la strada sarà lunga e non priva di difficoltà, ma già adesso Caterina riesce a fare le sue prime richieste e comunicarci le sue intenzioni”.

Il padre di Caterina continua: “Poiché la comunicazione è un processo negoziato e reciproco, i destinatari degli interventi di CAA non saranno solo i bambini con difficoltà ma anche i loro partners comunicativi: in questa maniera si formeranno persone consapevoli dell’esistenza di soggetti con particolari necessità in ambito comunicativo. L’auspicio è che aumenti sempre di più il numero degli Istituti Scolastici che possano utilizzare al loro interno la CAA e che, poco alla volta, si possa raggiungere una Società dove in ogni circostanza sia garantita la possibilità comunicativa a tutti, nella maniera più ampia possibile”. Prima tappa il 25 marzo all’Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino (Firenze).

Quale è l’obiettivo?

“Vorremmo raccogliere fondi da devolvere all’implementazione dell’utilizzo della CAA in Italia”.

Che cos’é la Comunicazione aumentativa Alternativa?

“Il termine Aumentativa sta a indicare come tecniche e metodi della CAA siano volti non a sostituire modalità di comunicazione già acquisite, ma ad accrescerle attraverso il potenziamento delle abilità esistenti e una maggiore valorizzazione delle modalità naturali (orali, mimico-gestuali e visive). Il termine Alternativa sta a specificare come la CAA faccia ricorso a modalità e mezzi di comunicazione speciali (ausili, tecniche, strategie, strumenti con simbologia grafica), sostitutivi del linguaggio orale. È per questo motivo che lo scopo principale della CAA è quello di sostenere e supportare la comunicazione e la partecipazione delle persone con bisogni comunicativi complessi fornendo loro modalità il più possibile indipendenti di espressione e di massimizzarne le abilità e le

opportunità di condivisione nei diversi contesti sociali”.