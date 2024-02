Divario digitale, l'ad di Tim Gubitosi: "Partire dalle competenze perché nessuno sia escluso"

"Digital divide legato a età, istruzione e occupazione": la ricerca Censis e Tim

Nell'era della transizione digitale per affrontare la disparità tra connessi e sconnessi "la battaglia non è più soltanto quella contro il divario digitale fra la popolazione, dovuta alla mancanza di infrastrutture o strumenti, prima è necessario combattere la più ampia fragilità digitale". A introdurre il tema è l'amministratore delegato di Timal webinar, che si è svolto il 3 novembre nell'ambito della '4 weeks 4 inclusion', la più grande maratona internazionale italiana organizzata da Tim, che quest'anno - dal 22 ottobre al 22 novembre - ha coinvolto oltre 200 aziende per parlare di. "Ci stiamo concentrando sulla, che tende a manifestarsi in vari modi e creare situazioni didisagio. Quando l'esclusione deriva da mancanza di connessione o di device si risolve facilmente: è solo una questione di soldi e non ho dubbi che con i fondi del Pnrr il divario sarà risolto", ha detto l'ad di Tim. "Ma il tema è, non bisogna solo sapere andare in Rete ma saperla interpretare. Per questo, con Luiss e altre istituzioni, aderiamo a un progetto (Italian Digital Media Observatory, ndr) che combatte le fake news, insegna alle persone a capire la qualitàdell'informazione. Mentre si cerca l'avanguardia - conclude Gubitosi - dobbiamo fare nostre le parole di Liliana Segre e fare in modo che".Oltre alla senatrice a vita, presente all'evento anche il ministro alla Istruzione: "Ce la dobbiamo fare a superare le, quella della salute ma anche quella dell'individualismo, che non ha messo al centro della vita collettiva la capacità di includere e costruire la comunità", ha detto Bianchi. "La scuola non è più il luogo dove accumulare le conoscenze e informazioni, la scuola serve pere costruire comunità sempre più ampie. Il digitale in tutto questo è fondamentale perché consente di uscire dal proprio contesto locale conquistando un orizzonte più ampio. Ma c'è bisogno che tutti siano messi in condizione di farlo e la scuola serve a superare le differenze", ha concluso il ministro. Nel corso dell'evento sono stati presentati idai quali emerge che in Italia la povertà digitale non è solo strutturale, ma anche cognitiva. Tanto che il cosiddetto 'digital divide', o divario digitale, sembra fortemente correlato al livello di istruzione delle persone.La maggioranza (58,7%) delle persone che hanno difficoltà ad accedere al digitale sono coloro che come titolo di studio hanno conseguito al massimo la terza media. Anche se la ricerca Censis/Tim,mette in luce che una quota di persone esposte al digital divide è presente anche tra chi possiede un titolo di studio superiore (15,8%). Il divario, però, risulta legato anche a ragioni anagrafiche: fino a 44 anni le competenze digitali medie dei cittadini sono tali da poter fronteggiare qualsiasi esigenza. Mentre tra i 45 e i 65 anni il 17,1% dei cittadini entra in sofferenza: quasi 3,1 milioni di persone in età lavorativa.e l'area del disagio copre il 61,9% del totale: circa 8,6 milioni di persone.Dall'analisi emerge anche che "le competenze digitali sono fortemente influenzate dal far parte o meno della popolazione attiva". Tra gli occupati, infatti, la quota di chi è in difficoltà supera di poco il 5%, ma sale all'11,3% tra i disoccupati e arriva fino a quasi la metà degli inattivi (44,6%). Il basso tasso di attività delle donne in Italia (55,2% in totale, ma sotto il 40% in alcune regioni del Sud), non favorisce l'inclusione digitale.