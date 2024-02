Donna trans picchiata a Pavia: "Mi ha preso a pugni e mi ha messo le mani al collo"

L'aggressione a Pavia

L'intervento di un passante, poi la denuncia

L'associazione Coming-aut: "Un odio che va fermato"

Ancora un'altra. Un altro episodio che ci dimostra come l'omofobia sia sistemica e come il diritto di espressione o di pensiero venga troppe volte confuso con il diritto all'insulto e, soprattutto, all'odio. Finendo per superare i confini della parola. È accaduto a Pavia, ancora una volta, dove poche settimane fa erano state aggredite quattro ragazzine tra i 12 e i 15 anni. In quegli stessi giorni era stato insultato un giovane di Bagno a Ripoli, (Firenze). A luglio, invece, una drag queen a Prato aveva subito minacce e insulti pesanti. E l'elenco, purtroppo, potrebbe essere molto più lungo andando a ritroso. Lo racconta sotto chocdi 38 anni di. A poco più di tre mesi dall’ultima aggressione omofoba avvenuta nel piazzale delle stazione, accade ancora una volta a Pavia, in modo ancora più violento.L’incubo si materializza domenica pomeriggio intorno alle 17.30, quandovolontaria dell’associazione, ha accompagnato la fidanzata a prendere il treno. Dopo averla salutata, Noemi ha ripreso l’auto "per tornare a casa e mi sono trovata davanti un’automobile in divieto all’ingresso del parcheggio a destra del piazzale". La vettura ostruiva il passaggio e lei ha "sorpassato contromano" perché non poteva "fare diversamente". La 38enne, alla guida della propria vettura, si è avvicinata per fare notare all’altro,al volante della Bmw, di spostarla e che se avesse fatto un incidente sarebbe stata colpa sua. "L’uomo è sceso dall’auto – ha raccontato Noemi – e si è, mi ha urlato. Poi ha aperto la portiera della mia auto e mi ha tirato dei pugni. Poi con violenza ha sradicato la maniglia e mi ha preso per il braccio, procurandomi lividi evidenti. Supportato da un ragazzo, forse suo figlio che nel frattempo l’aveva raggiunto, ha quindi continuato a insultarmi. Quando mi sono spostata poco più avanti per chiamare la polizia, mi ha raggiunta e, lasciandomi dei segni evidenti".Soltanto in quel momento qualcuno interviene in difesa dell’aggredita. "Un uomo che era nel parchetto si è avvicinato per cercare di calmarlo e l’aggressore, è risalito in auto ed è ripartito". Noemi intanto si presenta al pronto soccorso e ieri, dopo aver raccontato quanto accaduto allo sportello legale di Coming-Aut, ha annunciato la formalizzazione della denuncia."Come volontaria e operatrice alla pari del nostro sportello trans – ha detto, vicepresidente di Coming-Aut e responsabile dello Sportello trans – NoemiUn gesto politicamente importante che speriamo possa essere utile nel contrasto ai fenomeni, ancora numerosi, di transfobia".Il presidente dell’associazione, invece ha puntato l’attenzione sull’ennesima aggressione violenta in città: "Tanti casi per un clima di odio che legittima espressioni e azioni violente contro chi vive una condizione di minoranza". Se in aiuto di Noemi è intervenuto un passante, all’inizio di giugno quando una coppia è stata aggredita verbalmente da un uomo, tutti coloro che avevano assistito si erano mostrati indifferenti. Non si è voltata dall’altra parte, invece, un’insegnante che poche sere fa in piazza a Cava Manara, sempre nel Pavese, aveva sentito insultare pesantemente alcune ragazze. È intervenuta ed è stata stesa da un pugno sul naso. "Solo se tutti faranno sentire la loro voce per fermare questa ondata di prepotenza brutale – hanno commentato, presidente di Anffas, epresidente di Uildm – potremo vivere in una società civile. La nostra città è un’altra, fatta di persone che comprendono i valori dell’inclusione".