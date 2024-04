Donne sole di notte per strada? Arriva il Safe Taxi in soccorso

Camminare da sole, per strada, di sera o notte che sia, per le donne è pericoloso. Inutile girarci intorno: che sia in una grande città o magari nel paese dove ci si conosce (quasi) tutti, trovarsi in quella situazione mette ansia, accende una recondita paura per la propria incolumità, il timore di finire vittima di aggressioni, molestie, stupri.

Perché è la società stessa, il contesto italiano a imporre alle donne, a noi donne, questo sentimento di paura costante, di preoccupazione. Per come siamo vestite, truccate, per quel bicchiere in più che forse era meglio evitare, per quel sorriso che forse ha fatto credere a lui che... ci potevamo stare, quando invece era pura e semplice cortesia. È il mondo che ci circonda a chiederci di metterci in dubbio per i nostri atteggiamenti e comportamenti, per le nostre scelte.

E quando non scegliamo di fare qualcosa, ma magari il nostro lavoro ci impone orari serali oppure di uscire quando fuori è buio, dobbiamo stare all’erta, sempre attente. Figuriamoci poi quando invece usciamo fuori a divertirci, a cena, a bere un drink con gli amici, in discoteca!

Il Safe Taxi di DonneXStrada

“Siamo super emozionate di lanciare il progetto Safe Taxi di DonneXStrada che ha come fine la creazione di taxi sicuri per le persone”. Arriva in soccorso proprio per queste donne che scelgono di essere libere di vivere a qualsiasi ora il nuovo servizio dell’associazione no profit DonneXStrada, per la sicurezza in strada e contro la violenza di genere.

Per taxi sicuri, spiegano, si intende un mezzo in cui la persona alla guida è sensibilizzata e formata contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone. “Un Safe Taxi di DonneXStrada è quindi un taxi di riferimento nel territorio, che ha la sensibilità e gli strumenti per accogliere la persona nelle diverse situazioni di difficoltà. Il progetto prevede la selezione, la sensibilizzazione e la formazione, svolta dai professionisti del team legale e psicologico”.

Numeri e app per la sicurezza delle donne

Un servizio in più, insomma, per proteggere le donne da un fenomeno sistemico, strutturale, che va ad aggiungersi a quelli che sono ad esempio il numero d’emergenza 112 o, legata a questo, l’app Where Are U, o ancora, giusto per fare alcuni esempi di quegli strumenti che possono rivelarsi utili e sono di semplice utilizzo, l’app Viola Walkhome, che permette il videoaccompagnamento internazionale, attivo 24 ore su 24. E ricordiamo sempre anche il numero nazionale Anti Violenza e Stalking 1522.

Servizi che sono stati messi in campo per fermare la violenza di genere in ogni sua forma e manifestazione, ma che speriamo possano diventare quanto prima inutili, perché vorrà dire che le donne non dovranno più aver paura di camminare per strada da sole, di amare, di vivere liberamente la propria sessualità. Di essere donne.