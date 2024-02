L'app che può salvarti la vita: "Where Are You?" (Ma solo in alcune regioni)

Come funziona l'applicazione?

"Donne per strada": il servizio specifico per le donne

Dove si usa "Where are you"

Sviluppata da, l’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza della Lombardia , “ 112 Where ARE YOU?” è un’applicazione telefonica che permette di inviare automaticamente alle centrali pubbliche del Numero Unico dell’Emergenzala localizzazione puntuale della chiamata. L’app infatti, rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati, e invia immediatamente il punto di intervento al servizio d’emergenza nel tempo più veloce possibile. Essere individuati è fondamentale per inviare i soccorsi più rapidamente e con più precisione. L'applicazione, disponibile per Android e per iOS, non è però ancora disponibile per tutte le regioni italiane; attualmente il servizio è attivo per Lombardia, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e di Bolzano, Sicilia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Marche e Umbria, Sardegna mentre sono al momento rimaste fuori Emilia-Romagna, Veneto, Molise, Abruzzo, Calabria, Puglia e Basilicata.Prevede trela, che permette di parlare direttamente con un operatore; lada attivare quando non si può parlare ma si ha bisogno che qualcuno senta; e infine. Per tutti e tre i casi, la persona in pericolo deve specificare se ha bisogno di un intervento della polizia, dei vigili del fuoco oppure di un’ambulanza. Inoltre, una volta scaricata, è possibile impostare il profilo inserendo i contatti di emergenza che l’operatore si impegna a chiamare in caso di emergenza.Esiste anche un servizio specifico per le donne, per aiutarle a sentirsi più sicure per strada, magari di notte. Risale a qualche anno fa un servizio simile, ma nato dal caldo dibattito pubblico relativo alladelle donne per strada e dall’idea di tre socie: “Viola walk home”. A marzo 2021 nasce su Instagram il progetto “” da un’idea di Laura De Dilectis, e in pochi mesi raggiunge più di 100mila follower. Diventa unanata con lo scopo ditutte coloro che, in qualsiasi momento della giornata, non si sentono al sicuro. La volontà è donare tranquillità a chi,In questo caso, collegandosi a @ViolaWaklHome e scrivendo un messaggio di SOS in Direct, è possibile ricevere in un minutoche viene registrata.Il servizio è prenotatile anche in anticipo, e la persona dall’altra parte del telefono si impegna a fare compagnia durante il tragitto per strada che, nella maggior parte delle volte e soprattutto per le donne, assomiglia a un’inquieta corsa verso la salvezza. Oltre alle chiamate, la startup prevede anche la creazione dei cosiddetti, vale a direper la città che creano un’importante rete sociale di supporto su tutto il territorio.Per quanto riguarda “112 Where ARE YOU?”, il servizio è ancora in via di sviluppo e le regioni mancanti stanno lavorando in ordine sparso. Sul sito https://where.areu.lombardia.it/ è possibile visionare il sito ufficiale, dove sono fornite tutte le indicazioni necessarie e alcune domande frequenti utili al funzionamento del servizio. Come si evince dallo stesso sito, il servizio purtroppo è solo per poche regioni. Tredici per l'esattezza. (Lombardia, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e di Bolzano, Sicilia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Marche e Umbria, Sardegna). Ancora oggi sono al momento rimaste fuori Emilia-Romagna, Veneto, Molise, Abruzzo, Calabria, Puglia e Basilicata. Questo perché in queste regioni non è ancora attivo il numero unico di emergenza europeo.