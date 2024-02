Down, sordo dalla nascita e cieco, mamma Raffaela: "Così la Lega del Filo d'Oro ha salvato mio figlio"

"Abbiamo trovato amore, ora Youssef è felice"

Taglio del nastro per la sede pisana: "Una piccola Osimo vicino casa"

"Una piccola, grande sede per tante famiglie sul territorio"

"Lha salvato la vita di mio figlio".parla di suo figlio, affetto da sindrome di Down e sordo dalla nascita (poi a tre anni gli è stato diagnosticato un disturbo del comportamento, l' autolesionismo , che lo ha portato a perdere la vista a 9 anni). Parole delicate, ma pregne di verità da mettere i brividi, dette con "il cuore in mano", di fronte ad una nutrita platea di operatori, volontari dell'associazione, utenti e famiglie, riuniti per festeggiare il taglio del nastro di un nuovo "punto di luce". La, in via Bovio 14, (erano presenti anche il sindaco del Comune di Pisae il presidente della Fondazione), in attività dal, ma poi interrotta bruscamente dalla pandemia.A gennaio 2020,scopre la Lega del Filo d'Oro. Fino a quel momento la famiglia, originaria di, si era appoggiata alla rete assistenziale territoriale e molto sulle proprie forze. "Dopo la perdita della vista nel 2019,. Vivevamo nel terrore e nello sconforto. Ma non ci siamo persi d'animo e abbiamo deciso di chiedere aiuto all'associazione. Abbiamo trovato subito ascolto, assistenza, ma soprattutto amore.. Fino ad allora avevamo vissuto in simbiosi e inizialmente è stato difficile fidarmi di altre persone. Questo è il terzo anno di mio figlio al centro socio-sanitario residenziale di, dove ogni giorno segue un percorso di riabilitazione ad hoc, assistito da educatrici e operatrici (sono tante mamme per lui), mentre io sono tornata a godermi il rapporto madre-figlio., perché finalmente è un bambino felice"."Mi auguro di trovare a Pisa lo stesso calore trovato a Osimo - dice mamma Raffaela -.. Il lavoro dei volontari è straordinario e lo è stato anche durante la pandemia, il sistema ha funzionato sempre, senza interruzioni. Oggi è bello vedere le nonne che donano un po' del loro tempo a questi bimbi, quando arrivano tutti lo sanno: è il momento di una bella favola"."Essere presenti con le nostre sedi e servizi su più livelli significa poter fornire un supporto territoriale a tutto tondo, continuo e costante, a un numero maggiore di persone con sordocecità e alle loro famiglie, accompagnandole passo dopo passo nella realizzazione concreta dei programmi individuali definiti al Centro Nazionale – dichiara il presidente della Fondazione-. A Pisa, nel corso del 2021,. Auspichiamo per il futuro di ampliare i nostri servizi, grazie anche al supporto della rete intessuta con associazioni, enti pubblici e privati e università del territorio, relazioni necessarie per costruire una società più inclusiva". Per il sindaco di Pisa, Michele Conti: "in grado di offrire un servizio assistenziale di grande valore per il nostre territorio (e per l'intera Toscana). Uno spazio di speranza per il futuro di giovani e adulti e per le loro famiglie".