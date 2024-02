Ennesima sparatoria: gli Stati Uniti e quell'annoso problema con le armi

La sparatoria all'Università di Las Vegas

I dati

I massacri scolastici

Il lato oscuro dell'America

Ennesima sparatoria in un'Università di, in, ieri poco prima delle 12. Sono morte 3 persone e una è rimasta ferita. Si riapre un dibattito in realtà mai chiuso, quello sulla facilità con cui i cittadini statunitensi, anche giovani, possono procurarsi le armi e quindi aprire il fuoco negli. Le sparatorie sono destinate a diminuire? Sembra di no e i dati lo dimostrano., studente al secondo anno di legge all', a Las Vegas, stava entrando nel campus per sostenere un esame finale, quando alle 11:51 ha ricevuto un SMS dall'università: "La polizia universitaria sta rispondendo a una segnalazione di spari in BEH (Beam Hall), evacuare in un'area sicura, correre-nascondersi-combattere". Il giovane commenta così quei momenti di paura: "Non appena ho letto il messaggio le sirene hanno iniziato a suonare e ho visto la polizia correre nel campus".Questa una delle tante testimonianze raccolte dopo l'ennesima sparatoria avvenuta in unnegli Usa, dove sono morte 3 persone, una è rimasta ferita. Il tiratore è stato ucciso dalla polizia della Contea. L'identità delè stata resa nota dalle forze dell'ordine precisando che era un professore di 67 anni. L'uomo insegnava in due college in Georgia e North Carolina ma non è chiaro che tipo di legame avesse con il campus dove ha aperto il fuoco. La sparatoria arriva più di sei anni dopo, avvenuta nel 2017, proprio aquando un uomo armato ha sparato al festival musicale Route 91 , dalla sua stanza d'albergo, uccidendopersone e ferendone più diprima di rivolgere l'arma contro se stesso.Fino al 26 ottobre le sparatorie di massa neglida inizio anno erano. La statistica è del, che definisce tali quelle in cui almeno 4 persone rimangono uccise o vengono ferite. Dall'inizio dell'anno sono state invecequelle con un numero di vittime superiori a 4. La più sanguinosa di quest'anno è avvenuta lo scorso gennaio a, dovepersone sono state uccise ed altreferite mentre festeggiavano il capodanno cinese. Finora quest'anno sonole persone negliche hanno perso la vita in incidenti che hanno coinvolto armi da fuoco, esclusi i suicidi. E tra questi si annoveranobambini sotto glianni eadolescenti tra ie ianni. Secondo il rapporto di un'altra organizzazione, la Kaiser Family Foundation, quasi un americano adulto su cinque ha avuto un familiare ucciso con un'arma da fuoco, compresi i suicidi. La stessa percentuale di adulti è stata almeno una volta minacciata con un'arma e circa un adulto su sei ha assistito ad una sparatoria.I dati sono allarmanti. Un tema scottante e controverso é quello dei, ovvero una sparatoria di massa o altro incidente causato da armi da fuoco o da esplosivi all'interno di un'istituzione scolastica, come una scuola o un'Università. Davanti a questo tipo di, da una parte l'indignazione pubblica delle istituzioni e dall'altra l'introito che deriva dal commercio delle armi negli Stati della Repubblica federale a stelle e strisce, che porta puntualmente a rimandare l'adozione di misure atte a regolamentare tale settore. Ci si interroga spesso sul perché avvengono tali tragedie? Soprattutto quando si tratta di adolescenti. Sicuramente gioca un ruolo cruciale ildei ragazzi che arrivano a compiere tali gesti. Negli Usa storicamente non vi è un adeguato supporto per laLa situazione è peggiorata con la pandemiain quanto l'è inclusa nella costosache gli statunitensi ottengono esclusivamente pagando e quindi, di fatto, soltanto coloro che lavorano stabilmente possono permettersela. Molte famiglie dopo lanon non sono più in grado di assicurare ai propri figli la. Altro dato di fatto è che negliè molto più facile procurarsi una pistola che fare moltissime altre cose. Spesso le armi vengono letteralmente rubate dai ragazzi ai propri familiari che non le conservano in sicurezza. Come se non bastasse ad opporsi allac'è da sempre il, che ha fatto dei, in particolare ilche garantisce il diritto di possederne", dellae se vogliamo anche dellail manifesto della loro. Altro lato oscuro della faccenda riguarda il fatto che spesso almeno un'altra persona è a conoscenza del piano del potenziale tiratore ma. Sarebbe quindi necessario che le istituzioni e le scuole garantissero unper i ragazzi e deglinel caso in cui venissero a conoscenza del piano di un compagno di aprire il fuoco a scuola.Sul tema aveva detto la sua mesi fa, anche la top model italiana, che vive ada tempo con le due figlie, Matilda e Mia. La modella ha raccontato in lacrime su Instagram un momento che sembra essere all'ordine del giorno negli Usa: la segnalazione di un uomo armato vicino alla scuola della figlia più piccola e la paura che possa accadere il peggio.ha raccontato ai suoi folowers: "Ho ricevuto un messaggio dalla scuola che c'era una specie di allerta e hanno messo tutti i bambini chiusi in una classe perché c'era la polizia fuori e il mio cuore è esploso di paura.".