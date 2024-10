Giani: “Bene l’evoluzione tecnologica, ma l’uomo rimanga al centro”

"L'Intelligenza Artificiale è uno strumento tecnico sempre più evoluto. Ma mi preme che venga considerata come uno strumento, la centralità è nell'uomo. E in Toscana siamo la patria dell'umanesimo. L'intelligenza artificiale non può sostituire il talento, la creatività, l'espressione dell'uomo. Può aiutare perché ci può consegnare opportunità in più".

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenendo al Festival Luce!, che si tiene nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze e che in questa edizione ha come tema proprio quello dell'Intelligenza Artificiale.

Giani, intervistato dalla vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera, ha toccato diversi argomenti durante il suo intervento. Tra cui anche quello dei fenomeni meteo estremi che hanno toccato nelle ultime ore anche la Toscana.

"Sono andato nell'Alto Mugello e in Val d'Elsa a vedere la situazione – ha detto Giani – Abbiamo avuto notevoli danni, che hanno motivato lo stato d'emergenza regionale. Tuttavia il momento critico è passato, siamo già a rifare i lavori sugli argini".

"Il genio civile sotto questo aspetto è impegnato e si stanno ripulendo i luoghi dove sono esondati i fiumi - ha spigato Giani - È cambiato il modo di piovere: oggi ci sono bombe d'acqua, provocano una congestione nell'arco di pochissimo tempo di una massa d'acqua tale che resti sbalordito, come è capitato a me stamani. Si tratta di sviluppare i nostri interventi di prevenzione con la consapevolezza che ormai è proprio il reticolato minore da guardare con più attenzione".

Il presidente della Regione ha concluso aggiungendo che al momento "non è possibile fare una stima dei danni".