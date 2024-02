Federica Pellegrini compie gli anni: "35… Con un pizzico di rosa"

"con un pizzico di rosa".

Buon compleanno a Federica Pellegrini

Il sesso del bebé

"We’ll take it back" - "Ce lo riprenderemo", riferito alla 19enne australiana che aveva appena battuto il suo record, in un'intervista al

Messaggero, la Divina aveva svelato alcuni dettagli in più.

L'annuncio della gravidanza dopo le indiscrezioni

Tanti auguri a: la Divina compie oggi, 5 agosto,. E per l'occasione ha postato sul suo profili Instagram una foto di unSotto, ironica, continua: "Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?!" facendo riferimento alla sua condizione.Il regalo a sorpresa per il compleanno, da parte del, arriva infatti a 10 giorni dall' annuncio della gravidanza con un Reel su Ig, pochi minuti dopo che l'australiana Mollie O’Callaghan, ai Mondiali di Fukuoka, aveva strappato lo storico record del mondo della Pellegrini nei 200 stile libero.Un compleanno speciale, quindi, quello dell'ex campionessa di nuoto, il. Federica, a casa a Verona circondata dall'affetto del marito e dei quattro cagnolini, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, il 26 luglio ha svelato infatti a tutti di essere incinta.Giunta, 41 anni, con cui è sposata da agosto dello scorso anno, dopo una relazione a lungo tenuta nascosta, le ha voluto fare una, regalandole il mazzo di fiori con il riferimento al nascituro. Anzi, alla futura figlia: la coppia aspetta infatti una bambina.Dopo il divertente video postato sui social in cui Fede appariva in pigiama e sollevando la maglia mostrava il pancino con su scrittoTra cui il sesso del futuro bebé, una, e il periodo in cui è previsto il parto, tra"Il suo è stato unper dire a tutti: attenzione, qui sta arrivando una bambina che quel record lo riporterà a casa", aveva spiegato il marito, ultimo coach di Federica, con cui aveva condiviso anche l'esperienza di Pechino Express . "Non ho mai avuto preferenze, forse perché è il primo figlio - aveva proseguito Giunta –. Però l’idea che sia una femmina mi piace molto".Che la veneta abbia la competizione nel sangue non è mai stato in dubbio: la 35enne, infatti, è stata lanella storia, tra le più grandi al mondo, capace di vincere un argento olimpico a soli 16 anni – poi l'oro arriverà nell'edizione successiva dei Giochi, nel 2008 a Pechino – e sette volte sul podio mondiale. E quell'stabilito a Roma 2009 era rimasto nell'albo d'oro dei WR per 14 anni prima di essere superato. Ma Fede, pur sapendo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato, è stata pronta a rilanciare: lei e la sua bimba lo riporteranno a casa. O'Callaghan avvertita!Prima di confermare di essere in dolce attesa, la campionessa ha più volte ribadito di non apprezzare il gossip eccessivo sul "". Le notizie su una possibile gravidanza di Federica, in questi mesi, erano state tante, tra ipotesi basate su frasi della stessa Pellegrini travisate o su cambiamenti nel suo aspetto fisico.Scoop sempre smentiti dalla 35enne veneta, che in più occasioni aveva sfogato la rabbiae per leche puntualmente le venivano rivolte, su quando sarebbe diventata mamma, su quando la coppia avrebbe allargato la famiglia. Voleva essere lei a dire se e quando avrebbe avuto un figlio, perché non è – ora come prima della rivelazione – la maternità a definire il suo valore di donna. Ed è stato Matteo Giunta a ribadire il motivo della frustrazione della moglie negli ultimi tempi: "In questi due anni, ad ogni vacanza, hanno fatto spesso riferimento al suo fisico solo perché stando seduta si poteva intravedere qualcosa… Si è sentita sotto osservazione costante . E questo non le è piaciuto".