Federica Pellegrini risponde alle offese scritte sul cartello a Jesolo: "Quella tr... La parola più brutta"

Ha risposto sulle sue storie Instagram Federica Pellegrini, a quello che definisce “... l’insulto più brutto", riferendo testualmente la parola in questione. Amareggiata, gli occhi lucidi, non accetta che il responsabile dell’non si sia rivolto direttamente a lei, anziché nascondersi vigliaccamente dieto l'anonimato, cambiando il testo dello striscione e trasformando le parole di elogio espresse nei suoi confronti in ingiurie, termini odiosi, esposti sul tratto di lungomare di Jesolo a lei dedicato.“L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà". Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si rivolge alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini , fatta oggetto di cartelli ingiuriosi 'manomessi' sul tratto dia lei dedicato. "È un bruttissimo gesto, oltre che un reato - aggiunge Zaia - che non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Sempre più persone, ogni giorno - conclude il- vengono fatte oggetto di minacce o gesti ostili, ai quali va data da tutti una forte risposta di civiltà. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con le modalità consentite dalla legge".L’episodio è stato segnalatoda alcuni cittadini che si sono accorti dei cartelli. Qualcuno, per ora sconosciuto, deve aver infatti incollato sopra ai manifesti originali (striscioni gialli), alcuni caratteri tipografici riportanti frasi tutt'altro che lusinghiere. I dipendenti di Jesolo Patrimonio hanno subito provveduto a(mentre nella riga sotto il testo recita "") apparse all’altezza di Piazza Marina e le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per individuare i responsabili.I vigili hanno risposto alla segnalazione immediatamente,e mettendosi subito alla ricerca dei responsabili, ma per qualche ora, tra la notte di mercoledì e la prima mattina di giovedì, il lungomare di Jesolo intitolato a Federica Pellegrini è apparso deturpato da un pesantissimo insulto sessista. Un’etichetta, con gli stessi colori e gli stessi caratteri tipografici dell’originale, è stata incollata sopra il cartello stradale che riporta il nome della passeggiata intitolata all’atleta olimpica veneziana, un tratto dell’arenile che il Comune ha dedicato, ogni centinaio di metri, a un diverso personaggio dello spettacolo o dello sport.Approfittando del nome della nuotatrice riportato sul cartello, i vandali hanno solo dovuto(mentre nella scritta sottostante gli 'odiatori' hanno etichettatoall’inizio, per confezionare la loro frase ingiuriosa. Proprio nei giorni scorsi la "Divina" ha premiato Mayer dopo il successo in Super G. a Pechino: "Dopo 2 settimane è tempo di tornare a casa…è stata un’esperienza incredibile…in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi". Con questo messaggio pubblicato su Instagram,membro del Cio, ha confermato sui social di aver lasciato Pechino, sede dei Giochi Olimpici invernali, per far ritorno a casa."Federica Pellegrini è un simbolo di impegno, costanza, abnegazione e passione. Tutti i successi che ha ottenuto nella sua carriera da nuotatrice e l’apprezzamento che ha ricevuto anche nei ruoli che ha ricoperto, e sta ricoprendo, fuori dalla vasca, sono tutti meritati - commenta il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia - È un esempio per i giovani, ma in questi anni ha lanciato messaggi importanti anche agli adulti. Siamo profondamente dispiaciuti per il gesto meschino che ha deturpato la targa apposta nel tratto di lungomare a lei dedicato. Un atto che manifesta solo la grande invidia di qualcuno nei confronti di Federica. I dipendenti di Jesolo Patrimonio hanno subito provveduto a rimuovere la scritta e le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per individuare i responsabili"."Che si tratti di una goliardata, di un atto vandalico, di uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, o di un attacco personale - ha commentato il presidente di Federconsorzi Arenili, Renato Martin - è comunque un gesto da condannare con forza. E’ una offesa nei confronti di una ragazza che possiamo considerare come nostra concittadina".Ha risposto sulle sue storie Instagram Federica Pellegrini, a quello che definisce: “", riportando testualmente l'offesa sessista in questione e scusandosene. “Innanzitutto non fate vedere questa storia ai bambini - dice Federica ricolta ai suoi followers - perché per forza di cose, visti i fatti accaduti, dovrò usare parolacce. Intanto ringrazio ringrazio il Governatore Luca Zaia per alla solidarietà e poi per tutti per i messaggi di affetto che ho ricevuto. per chi non lo sapesse ecco cosa è successo stamattina a Jesolo: la città si è svegliata con un cartello con un adesivo appoggiato sopra a quello esposto sul ’mio’ lungomare che riportava esattamente queste parole: là dove c’era scritto ’Lungomare Federica Pellegrini campionessa olimpica di nuoto, ce n’era un altro fatto fare appositamente dello il colore e con la stessa grafica che riportava le testuali parole “Quella troia di Federica Pellegrini campionessa olimpica di arroganza e mitomania“. Mentre non mi esprimo su questi due concetti, anche se le persone che mi conoscono bene sanno che non sono proprio così, su quella “troia“ qualcosa da dire c’è, mi dispiace perché comunque qualcuno si è preso addirittura la briga di stamparmelo che sono una troia. A parte il fatto che con tutto lo sbattimento per riprodurre il cartello dello stesso colore fatto uguale si potrebbero sentire le varie tipografie per capire chi può aver stampato uno striscione del genere. Persone invidiose e rancorose".“Spero che qualche telecamera abbia ripreso il responsabile, anche solo per vederlo in faccia e chiedergli come mai ha usato quel termine, se lo sa e se per caso mi conosce così bene per darmi della della troia - sottolinea la campionessa olimpica, amareggiata - . Spero che comunque venga individuato e punito, perché secondo me quando succedono queste cose la punizione deve essere esemplare... Scusate per le parolacce, però dovevo riportare i fatti come erano, perché dalle tante foto pubblicate ovviamente hanno cancellato la parola che è quella più brutta di tutte. Mi dispiace, mi dispiace che ci sia ancora questa gente che si prenda la briga di attaccare un cartello finto di perderci del tempio e di non venire invece da me, da Jesolo ci passo spesso. Avrei apprezzato di più fesse venuto a battermi sulla spalla per dirmi, ’sai che mi stai un po’ sulle palle’. Anzi - sottolinea rivolgendosi direttamente all’autore del fatto - avresti avuto molto più palle, anziché prenderti la briga di attaccare un cartellone di nascosto, La prossima volta vieni direttamente a dirmele in faccia le cose perché, tranquillo, anche se sono donna so replicare“. “Scusate lo sfogo, ma ci stava - conclude il video di Federica Pellegrini - . Mi ci faccio due grosse risate, a me comunque non cambia niente, mi dispiace solo che queste cose comunque succedono nel 2022. Il Comune di Jesolo si è attivato subito per cercare questi furbetti... Mamma mia che tristezza, comunque veramente grazie per la solidarietà. Però tranquilli, io sto bene".