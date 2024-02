Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Riccardo Magherini. Quanti misteri e depistaggi sui "casi George Floyd" d'Italia

Federico Aldrovandi

Condannati i quattro agenti

Stefano Cucchi

Medici, processo infinito e prescrizione

Carabinieri condannati e ancora a processo

Riccardo Magherini

Cassazione: tutti assolti

studente ferrarese dimorì ildurante un controllo della polizia. Pattuglie della polizia intervennero in una strada di Ferrara su segnalazione di cittadini di un giovane che in strada stava dando in escandescenze alle 5 del mattino. I primi due agenti chiesero rinforzi dopo che il giovane li avrebbe affrontati a colpi di karate. Lo scontro tra i quattro poliziotti e il giovane fu violento (due manganelli si spezzarono). Aldrovandi muore per “”, con il toracedalle ginocchia dei poliziotti. Il personale del 118 trova il ragazzo “riverso a terra, prono con leera incosciente e non rispondeva”. Dopo numerosi tentativi di rianimazione cardiopolmonare l’intervento si concluse con la constatazione sul posto della morte del giovane, per “arresto cardio-respiratorio e trauma cranico-facciale”. Gli esami autoptici stabilirono che le sostanze assunte dal ragazzo (alcool etilico, ketamina, morfina) non sono idonee nel determinare la morte”.Il 6 luglio 2009 incondannati i quattro poliziotti adi reclusione per “Il 10 giugno 2011 ladi Bologna confermò la pena. Altrettanto stabilì il 21 giugno 2012 la. All’inchiesta per stabilire la cause della morte ne sono seguite altre pere per le querele fra le parti interessate, geometra romano di 31 anni morì a Roma il 22 ottobre 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare. I carabinieri lo avevano fermato il 15 ottobre mentre cedeva un piccolo involucro a un tossicodipendente in cambio di una banconota e in casa gli erano stati trovate dosi di. Il 16 ottobre durante l’udienza per la convalida del fermo in carcere Cucchi ha difficoltà a camminare e a parlare e mostra; Stefano scambia qualche parola col padre, ma noin riferisce di essere stato picchiato. La sera stessa arriva al Fatebenefratelli, con lae lesioni in varie parti del corpo. Cucchi rifiuta il ricovero e torna in carcere. Morirà all’alba del 22 nel reparto detenuti dell’ospedale Sandro Pertini. Al momento della morte. I familiari conoscono notizie della salute di Stefano solo dall’ufficile giudiziario che si presenta a casa per notificare l’autorizzazione del magistrato ad eseguire l’autopsia La pubblicazione delle foto dell’autopsia d parte di giornali e tv suscitò sdegno nel Paese. La Corte d’Assise di Roma ha condannato i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a 12 anni per omicidio preterintenzionale. I procedimenti giudiziari hanno coinvolto anche da un lato i medici dell’ospedale Pertini, dall’altro continuano a coinvolgere, a vario titolo, più militari dei Carabinieri.Primo grado Il 5 giugno 2013 la III Corte d’Assise di Romadell’ospedale Sandro Pertini a 1 anno e 4 mesi e il primario a 2 anni di reclusione per omicidio colposo (con pena sospesa), un medico a 8 mesi per falso ideologico. InIl 31 ottobre 2014, con sentenza della Corte d’appello di Roma, vengono, fra cui i medici Lail 15 dicembre 2015, annulla parzialmente la sentenza di secondo gradoper 5 dei 6 medici del Pertini, precedentemente assolti: si contesta che i sanitari avrebbero dovuto riservare maggiore attenzione e approfondimento consideranbdo le condizioni e i precedenti stati patologici di Cucchi. Invengonodall’accusa di omicidio colposo perché “il fatto non sussiste”.La sezione penale della Cassazionee ordina un nuovo processo per i medici per gravi negligenze. Il giorno seguente 20 aprile 2017per il reato contestato.Nel novembre 2019e dichiarato ilper gli altri medici.Il 14 novembre 2019 la I Corte di assise di Roma condanna i carabinieri scelti Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale ae all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il carabiniere Francesco Tedesco viene assolto dal reato di omicidio preterintenzionale, ma viene condannato adi reclusione per falso, stesso reato per cui il maresciallo dei carabinieri Roberto Mandolini viene condannato ae l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici.Riguardo a episodi finalizzati a sottrarre prove, il 16 luglio 2019 sono statidell’Arma perper, eperNella notte tra il 2 ed il 3 marzo 2014, Riccardo Magherini, 40 anni, fiorentino, padre di un bimbo, moriva per strada durante un arresto effettuato dai carabinieri in Borgo San Frediano a Firenze. Magherini ex promessa della Fiorentina è figlio di Guido, già calciatore della Fiorentina e del Palermo. Dopo una cena con amici Magherini accusaa bordo del taxi che lo sta portando a casa, scende dall’auto, entra in una pizzeria, preleva il cellulare di un cameriere per chiedere aiuto, esce, s’imbatte in due carabinieri che lo trattengono mentre. Lo, chiamando rinforzi. Magherini chiede aiuto, grida di avere un figlio. Arrivano, ma ormai Riccardo Magherini è morto. Per asfissia. Dalgirato dai residenti si sentono ledi Riccardo che continua a chiedere aiuto, pur ammanettato e immobilizzato.Il Tribunale di Firenze hain primo grado tre carabinieri, a, per cooperazione in omicidio colposo. lafiorentina hale pene. ordinando una nuova inchiesta per gli abusi commessi da uno dei carabinieri. La Corte di Cassazione hache quella notte trattennero Riccardo Magherini, perché, si spiega nella sentenza,che sarebbe morto La famiglia Magherini ha annunciato di rivolgersi alla Corte internazionale dei diritti dell’uomo all’Aja.