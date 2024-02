Feliciana muore per un tumore dopo aver dato alla luce la figlia

Il post di replica al ministro Salvini

con un post sulla pagina Facebook e Instagram di Prinz Zaum, caffetteria di Bari non lontana dall'atelier di Chimenti.

Il nome della secondogenita

Chi era Feliciana

La battaglia vinta e quella persa

, per gli amici e i familiari Fely, 44 anni di Madonnella, quartiere di Bari, è morta domenica 16 luglio all'ospedale di Grumo Appula a causa di un tumore. Aveva da poco dato alla luce la secondogenita. Nei giorni successivi alla sua scomparsa, quando sui giornali era circolata la notizia (rivelatasi poi errata) che la 44enne aveva scoperto di essere malata di cancro durante la gravidanza e che per questo aveva rifiutato le cure per portarla avanti,ha voluto spiegare.La vicenda di Feliciana ha colpito anche il ministro delle Infrastrutture, che ha ripostato sui suoi social un articolo che ne parla, dicendosi vicino alla famiglia della donna. È stato questo a innescare la reazione del vedovo, che ha voluto dareBottoni smentisce così le parole che erano circolate sulla stampa, intanto dichiarando che il cancro, la 44enne, lo aveva "la nostra secondogenita". Quindi non mentre era incinta della bimba, come era circolato in precedenza. Gabriele precisa poi che "Mia mogliepreviste". Ergo, il tumore è arrivato dopo e Feliciana ha lottato, fino all'ultimo giorno, per guarire. Per i suoi bambini piccoli, per suo marito, per la sua vita. Non ce l'ha fatta, ma il messaggio del compagno, pur nel dolore, pure nella disperazione di chi affronta la perdita dell'amore della sua vita, racconta anche la forza di questa donna che non si è mai arresa.Gabriele non ci sta alla, che dice "è come girare il coltello nella piaga...", soprattutto messa in atto da un politico. "era, ed è immenso, verso i nostri figli, verso di me e, i più sfortunati, tipo quelli che si imbarcano perché hanno due alternative: a) morire a casa propria di fame/stenti/guerra b) imbarcarsi (essendo anche al corrente dei rischi del viaggio) nel tentativo di "svoltare" e cambiare vita".Poi, rivolgendosi al ministro, afferma: "noi (io e la mia famiglia),, bianco/nero, nord/sud, destra/sinistra, salato/dolce. Per cui, se mai dovessimo stilare un elenco di persone da cui non vogliamo abbracci/pietà/compassione, non te la prendere, ma il tuo nome sarebbe sicuramente sul podio". Gabriele Bottoni conclude parlando anche la scelta del nome della neonata, la cui origine dice sia legata in qualche modo a Salvini stesso: "Un'ultima cosa, sai la bambina da voi citata come si chiama? CAROLA. Nome ispirato da tre guerriere, le due nonne (Carmelina/Laura) e!!! Te la ricordi, vero...???".Feliciana Chimenti era nota in paese come artigiana e creatrice di accessori di moda fatti a mano, e il suo amato, era diventato un punto di riferimento non solo per i cittadini ma anche per i turisti di passaggio in cerca di un tocco di stile per i loro look.Sposata con Gabriele,di un bambino e incinta della seconda, Feliciana aveva ricevuto la peggior diagnosi che potesse aspettarsi proprio subito dopo aver portato a termine la gravidanza: aveva un cancro. Inizialmente in realtà si era diffusa la notizia che fosse ancora incinta e quindi, pur di non mettere a rischio la vita della figlia che portava in grembo, aveva deciso di non intraprendere un percorso di cure (chemio o radioterapia). Versione poi smentita dal marito.che vince sulla morte. La 44enne aveva dato alla luce sua figlia, poi però, l'arrivo della malattia era apparsa come una sorta di vendetta, un destino ingiusto che ha provato in tutti i modi a cambiare. Non c'è riuscita, purtroppo. E ha lasciato quei due bimbi piccoli, il compagno e i tanti amici e familiari senza la loro amata Feliciana. Domenica 16 luglio, nell'hospice dell'ospedale locale, Chimenti ha chiuso gli occhi per sempre. Lunedì mattina, una volta appresa la triste notizia, amici e conoscenti si sonoche l'imprenditrice aveva tirato su e gestiva insieme al marito Bottone, per ricordare la donna e la forza che ha mostrato fino agli ultimi momenti della sua esistenza.E tanti sono stati anche iapparsi sui social, da parte di chi aveva avuto modo di conoscerla e ne ha voluto commemorare la gentilezza, il buon cuore e l'estro creativo. Un esempio è il ricordo di una utente: "Amica mia ci ai lasciato cosi velocemente neanche poterti riabbracciare e salutarti... ti vorrò sempre bene amica sorridente dagli occhioni belli". E poi tanti, tantissimi commenti di condoglianze, di dispiacere, di ammirazione per quel gesto incredibile compiuto da Fely. Il funerale si è tenuto mercoledì 18 luglio alle 11.30 presso la chiesa di San Giuseppe. Chiunque desideri farlo, può fare una donazione a "Emergency" o "Save the Children" in sua memoria.