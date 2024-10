I tanti ospiti sul palco del Festival di Luce!: sfoglia la fotogallery

Firenze, 20 ottobre 2024 – Da Caterina Balivo, conduttrice, a Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e della politica sul palco del Salone dei Cinquecento per il Festival di Luce!. Tra loro anche la sindaca di Firenze Sara Funaro.

"L'Intelligenza artificiale – ha detto la sindaca – è una grande opportunità ma può essere anche un grande pericolo se non viene governata in maniera positiva e costruttiva".

"L'intelligenza artificiale guiderà le nostre vite. Ma dobbiamo cercare di essere cittadini in grado di decidere da soli. Rischiamo di subire questo cambiamento che crea cittadini di serie A e di serie B. Quindi l'alfabetizzazione digitale è importante. Per questo stiamo facendo una legge regionale, sull'alfabetizzazione digitale, per costruire la condizione per cui nessuno resti indietro".