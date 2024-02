Firenze, arriva il Next Generation Fest. Il primo Festival dedicato alla Generazione Z

Tutto pronto al Teatro del Maggio per accogliere migliaia di giovani in arrivo a Firenze sabato 5 novembre per assistere al Next Generation Fest, il primo Festival dedicato alla Generazione Z organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì.

dell'evento saranno sei: Europa, Innovazione, Digitale, Sostenibilità, Creatività, Inclusione e Cittadinanza. In aggiunta ci saranno anche i saluti inviati dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dalla vicepresidente del Parlamento Europeo,che verranno proiettati subito dopo l’intervento del presidente della Regione Toscana,, previsto sul palco alle 10.30 circa. Inoltre, tra i saluti istituzionali previsti anche quelli di, Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù (ore 17.40 circa) e la conferma tra gli ospiti in presenza della giornalista

L'altra grande novità della giornata sarà la consegna di alcuni riconoscimenti a diversi ospiti. A fare da filo rosso la seguente motivazione: “Il Premio della Regione Toscana è il massimo riconoscimento che la Regione consegna, nell’Anno Europeo dei Giovani 2022, alle personalità che con il proprio impegno e testimonianza sono esempio e modello positivo di cittadinanza nel presente del nostro Paese”. I riconoscimenti andranno, tra gli altri, a: Brunello Cucinelli, Stefano Massini, Teresa Fornaro, Davide Dattoli, Eugenio in Via di Gioia. La consegna avverrà al termine dei loro interventi sul palco previsti tra le 11.00 e le 13.00 circa. La premiazione invece proseguirà nel pomeriggio con: Ambra Sabatini, Matteo Romano, Tommy Cassi e Paolo Bonolis (tra le 14.30 e le 16.30). Infine, in serata, altri due premi verranno consegnati rispettivamente a Luis Sal e ad ARIETE (tra le 22 e le 22.30 circa) e uno dei riconoscimenti andrà ad un personaggio misterioso che verrà svelato sul momento.

La giornata evento vedrà alternarsi sul palco decine di talent tra youtuber, creator, musicisti, sportivi, imprenditori, startupper. A condurre ci saranno la giornalista Veronica Maffei, il conduttore Nicolò De Devitiis (inviato de Le Iene e speaker radiofonico per Radio 105) e il duo di attori comici I Sansoni.

"Next Generation Fest" è interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) e promosso dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì – il progetto regionale per l'autonomia dei giovani - in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e il Teatro del Maggio. Inserito nel calendario dell'Anno Europeo dei Giovani, l'evento, che ha come media partner ufficiali anche Qn-La Nazione e Luce!, è promosso dalla Commissione Europea con l'obiettivo di valorizzare il protagonismo e la voglia di innovazione di coloro che sono nati all'inizio del millennio.Oltre al Main-stage sarà anche allestita un'area stand dove enti regionali, nazionali ed europei daranno informazioni ai giovani sulle opportunità promosse, tra cui quelle del programma Next Generation EU e del Progetto Giovanisì.