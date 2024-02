Florida, a scuola vietato "Romeo e Giulietta" perché sessualmente esplicito

Dal David a "Romeo e Giulietta"

DeSantis censura Shakespeare

La politica dei conservatori, non solo in Florida

Prima era toccato a Michelangelo. Ora tocca a Shakespeare: in Florida i grandi nomi dell'arte e della letteratura finiscono sotto la scure delle nuove leggi del governatore e candidato repubblicano alla Casa Bianca Ron DeSantis.Dopo il caso della statua alla Galleria dell'Accademia a Firenze, che immortala il David ritenuto 'pornografico' dai genitori di alcuni alunni in gita nella culla del Rinascimento, ora a finire nella morsa delle autorità sono le opere dello scrittore britannico, perché troppo esplicite dal punto di vista sessuale. E così, per una ragione puramente ideologica, il distretto scolastico della contea centro-occidentale di Hillsborough haparte di "" e di "".Una decisione che affonda le radici nelle norme approvate dal governatore DeSantis in base alle quali i temi legati alla sessualità possono essere affrontati fra i banchi di scuola solo durante. Ma la legge, salita alle cronache con il titolo evocativo '', vieta in generale di parlare ai minori in aula di orientamento sessuale e di identità di genere.Le opere di Shakespeare, secondo il distretto scolastico della contea di Hillsborough, vicino Tampa, contengonodal punto di vista sessuale. Il capolavoro più famoso e amato dell'autore cinquecentesco, "Romeo e Giulietta", ad esempio lascerebbe intendere - hanno spiegato le autorità - che i due protagonisti si sono lasciati andare a. "Ci sono dellein Shakespeare", ha detto Joseph Cool, insegnate del liceo Gaithner, nella contea. La censura di queste oscenità e la lettura solo di 'estratti' di altre opere come il Macbeth e l'Amleto, ha aggiunto, "consentirà di continuare a insegnare Shakespeare a scuola evitando contenuti sessuali e quindi rispettando le leggi vigenti".Molti istituti della Florida, di recente, hanno rivisto in modo drastico il loro curriculum di studi per evitare di esporsi alle critiche e alle denunce di genitori - chiamati ad avere un ruolo attivo nell'istruzione dei figli - e di conseguenza violare la legge. Altri Stati conservatori, comunque, stanno seguendo la stessa strada con il divieto di libri e autori.Nello Utah, ad esempio, è finita nel mirino delle critiche perché 'volgare' e 'violenta' anche la, vietata in uno dei distretti dello Stato. E se a farne le spese sono capolavori della storia dell'arte o della letteratura mondiale poco importa, ma è fondamentale che i bambini rimangano nell'ignoranza - almeno nel luogo adibito all'insegnamento e al loro apprendimento - riguardo a questioni reali (e non ideologiche) al di fuori delle mura scolastiche. La norma è anche al centro dello scontro fra il repubblicano e Walt Disney , ed è quella a cui si sta ispirando la guerra culturale in atto negli Stati Uniti che vede i liberal e i progressisti scontrarsi con i conservatori sui temi sociali di attualità e non solo, dall'aborto alla comunità Lgbtq+.