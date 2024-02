Francesco, Federico e una maratona per due: "Porteremo la bandiera dell'inclusione a NY"

"Bisogna sempre credere nei sogni"

Il saluto del vicesindaco di Pisa: "L'unione fa la forza"

"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile".che improvvisamente si realizza. Proprio come quell'impossibile della massima di. Rappresenterannoalladel prossimonella modalità. "Porteremo la bandiera dell'inclusione nella Grande Mela", hanno detto i due atleti del. Per la coppia pisana si tratta di una partecipazione straordinaria, considerato che l’organizzazione dellaammette per ogni edizionenella modalità composta da un atleta spingitore e da un partecipante spinto. Tra tutti hanno scelto proprio loro, due amici prima di tutto che condividono l'amore per lo sport e per la maglia nerazzurra."Bisogna solo credere sempre nei sogni e mai smettere di farlo", dice, il quale è anche presidente dell'associazione. Parole espresse tra commozione e incredulità. E' stata una settimana piena di riconoscimenti dopo la notizia della partenza per la Grande Mela. Dalla consegna della bandiera pisana da parte della vicesindaco di Pisa,all'incontro con l'allenatore del Pisa,, il quale "ci ha fatto un grande in bocca al lupo", rivela Michelotti. "Quello che ci accade non avviene mai per caso, a me è stata data una seconda opportunità, nonostante le avversità, grazie alle persone che stanno al mio fianco e che mi hanno sempre sostenuto". Francesco racconta come è cambiato il suo rapporto con la carrozzina da quando fa parte del Gruppo podistico Rossini: "Quando corro una maratona le barriere si abbattono e con loro anche le differenze. Diventiamo tutti un'unica cosa.: è questo il messaggio che lanciamo cantando a squarciagola la canzone 'Vai oltre a ciò che vedi', dell'omonima associazione, con il sorriso stampato in faccia e il vento tra i capelli". "Goccia dopo goccia scaveremo un solco, per rendere il mondo un luogo sempre più accessibile - dice Federico Mataresi -. Lo abbiamo fatto nel nostro piccolo partecipando a numerose maratone in Italia, e finalmente avremo l'opportunità di farlo da un "palco" ancora più importante, accendendo ancora una volta i riflettori sull'accessibilità nelle gare sportive e in tutti gli ambiti della vita delle persone"."Un sincero, grosso, in bocca al lupo a Federico e Francesco, un ragazzo pisano, tifoso sfegatato del Pisa, con un’energia incredibile sempre pronto a nuove sfide ed avventure, in partenza per New York, dove il 6 novembre parteciperanno alla famosa maratona – ha detto la vicesindaco-. Ringraziamo Federico e Francesco, sempre in prima linea per la battaglia a favore dell’inclusione e dell’indipendenza, per un mondo sempre più accessibile , mostrando, ancora una volta che, nella vita, come nello sport, l’unione fa la forza,. Mancano pochi giorni al via, sulla linea di partenza, insieme per realizzare un sogno, oltreoceano, per superare se stessi e gli altri, per conquistare nuove emozioni.: sarà un vero onore per tutta la città veder sventolare la bandiera rossocrociata nella Grande Mela. Dopo, l’unica cosa che conterà veramente sarà vedervi sorridere, insieme, al traguardo!".