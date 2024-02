Gaia Nanni: "Dopo il post sull'aborto ho trovato l'auto cosparsa di immondizia"

La testimonianza di Gaia Nanni

Gli insulti

Quei commenti al veleno

La condivisione del dolore nel post di Gaia Nanni

L'iter verso l'interruzione volontaria di gravidanza

Creature 'piccine picciò'

L'amore di babbo Francesco

Dopo gli attacchi, la solidarietà di tante donne

Il sostegno delle istituzioni

IL COMMENTO

I diritti delle donne: quando parlare è cosa necessaria

Li chiamano odiatori, haters, leoni da tastiera capaci di trascorrere ore sui social a insultare quando non a minacciare chiunque la pensi diversamente da loro. «Quelli li avevo messi in conto», sospira l’attrice Gaia Nanni, colpevole di coraggio. Ovverodi aver affidato a Facebook la testimonianza del suo aborto, un momento drammatico della sua vita, reso disumano da un iter fatto di ostacoli e malcelata condanna, dopo lo choc per la recente sentenza della Corte Suprema statunitense. Da sempre impegnata, sul palco e fuori, l’attrice rivendicava il diritto di scelta delle donne. Risultato? Dalla valanga di insulti sui social qualcuno è passato all’azione nella vita reale: «Ho trovato la mia auto cosparsa di immondizia - racconta - e improvvisamente ho capito che davvero in Italia di alcune cose non si può parlare». No, Gaia: non solo si può. Si deve.

La madre degli imbecilli... dice il vecchio proverbio. In questo caso, imbecilli e codardi. E sul tema aborto sono tanti coloro che reagiscono lasciandosi andare a gesti e parole pieni di rabbia, manifestando il loro disappunto nel peggiore dei modi. Dopo aver affidato a Facebook la testimonianza di quello che definisce “un iter reso disumano”, e dedica un lungo racconto ai padri di quei bambini che, come i suoi, sono nati prematuri, l'attrice fiorentinasi è trovata letteralmente sommersa dalla sporcizia , la sporcizia di chi giudica senza sapere, convinto di essere il detentore della giustizia. E per rivendicare un ruolo che nessuno gli ha affidato, questo qualcuno ha deciso di lasciare un sacco di spazzatura aperto, rovesciato sul cofano dell'auto della donna come gesto di massimo spregio. "Sono allibita – commenta l'attrice –. L’aborto è una richiesta di donne alle quali è stato per decenni impedito di esercitare la libertà di gestire il proprio corpo. Ma se ci fosse una società che fosse stata sempre davvero a misura di donna, forse l’aborto non sarebbe stato neppure necessario. Io volevo che il mio racconto in prima persona fosse una riflessione in questo senso, non una polemica, tanto meno una provocazione"."Oggi ho trovato la mia macchina cosparsa di immondizia e improvvisamente ho capito che davvero in Italia di alcune cose non si può parlare - racconta Gaia Nanni, classe 1981, su Facebook - . Ho sopravvalutato il mio paese che quando giudica i vicini oltreoceano pare Pinco ma che alla fine resta un feudo medievale. Si tutela l’embrione e si augura la morte a quella che lo porta in grembo se non si comporta secondo i dettami stabiliti. Muori bastarda hai ucciso una vita! Mi scusi lei è? Mario Rossi. Bene, la registriamo subito. Ci sarebbe da ridere e immaginarsi un Cabaret a Lignano Sabbiadoro se non fosse così atroce. Nessuno o in pochissimi prima del dito hanno guardato la luna: una donna che in quel momento è disperata, un dolore, un percorso medico offensivo per come è stato progettato. Un diritto ostacolato"."Tutto è posto in secondo piano e l’annosa questione dei motivi che spingono una donna a porre fine alla propria gravidanza è nel 98% per cento dei casi liquidata con: 'Sc..a meno! 'E giù risate. Esistono gli anticoncezionali Pecora! - riprende il racconto dell'attrice, madre di due figli - . Mi hanno scritto centinaia di donne in lacrime, chi ha dovuto salutare un figlio perché incompatibile con la vita, chi non poteva portarlo avanti perché con una spirale inserita, chi in menopausa da un anno che 'avevo 3 figli, non sapevo come fare', chi non ha neanche avuto il coraggio di dirmi perché. E non mi importa quel perché. E non vi dirò il mio. Non lo avrete mai perché potrebbe indurvi ad una compassione tardiva e io la vostra compassione tardiva non la voglio. Abbiamo bisogno di sapere morbosamente il perché di una donna che soffre? Davvero? Non si vede più l’altro. Ho visto una calamita da frigo in una vetrina, proprio due giorni fa 'Solo il mio cane mi capisce' tutta tempestata di cuori. Ma davvero? Ipotizzare d’avere un problema ed essersi dimenticati - prima di tutto - degli esseri umani pare brutto? La stragrande maggioranza dei commenti violenti sono stati fatti da donne"."Ho dovuto dire a mia madre, non leggerli. Giurami che non li leggi. Le pagine di notizie in cui sono finita saccheggiano quello che più fa comodo. E questo faceva comodo. Ho scritto di tantissime cose in questi anni, ho fatto elogi ai reparti di terapia intensiva in cui ho accudito per mesi i miei figli (non faceva comodo) ho parlato di diritti lavorativi calpestati (non c’era il morto, non faceva comodo) ho raccontato di Gain il migliore amico senegalese di Giulio che per anni è stato l’anima di questa strada (non faceva comodo). Questo faceva comodo - conclude la sua amara riflessione Gaia Nanni, da sempre impegnata sul palco e fuori a fianco delle donne - . Hanno preso foto, trovato il titolo ad hoc et voilà! Io non ho rilasciato nessuna intervista e mi sono trovata dappertutto. Ma ci sta. Sono pochi gli artisti in Italia ad aver preso una posizione, perché essere sulla scia del 'galleggio, non mi espongo e trovo tutte le porte aperte' sembra convenire di più. Sono fiera di quelli che hanno rischiato, con me. Sono grata alle centinaia di storie che mi avete confidato, senza quelle oggi avrei vergogna forse ad uscire di casa. Mae io ne avrò cura. Ora io e Dario si deve giocare a nascondino, anche se lui s’è nascosto troppo bene sarà dura trovarlo. Stacchiamo per un po’. Bona merde".? Preferisco lasciare solo traccia di quello scritto e non rilasciare interviste“., attrice fiorentina classe 1981, non era voluta tornare sul suo racconto social , che iniziava così: “. Una lettera aperta pubblicata sulla sua pagina Facebook, nella quale Gaia Nanni ricorda il suo percorso di interruzione di gravidanza, parole che arrivano a pochi giorni di distanza dalla decisione della Corte suprema americana sullo stop all’interruzione volontaria della gravidanza. Gaia ripercorre con la memoria, evidenziando come la sua ginecologa fosse obiettore di coscienza e pertanto, per procedere all’interruzione di gravidanza, servisse la firma di un medico terzo che accertasse la volontà della donna.Ed è così che parte la descrizione di un iter piuttosto lungo e complesso: “Faccio più incontri con una psicologa ed una assistente sociale che alla fine della prima seduta mi dice ’vede, lei è emotivamente scossa. Piange. Non siamo sicure che lo voglia davvero. Rifissiamo un altro appuntamento’. E passano i giorni. Che sembrano mesi. Le settimane, anni“. Poi, aggiunge nel suo accorato post l’attrice, “arrivo alla benedetta firma con annessa ecografia che attesti la gravidanza in corso. Il medico mi fa sdraiare. Non mi guarda in faccia. Non parla con me. Si gira verso la specializzanda e dice mentre mi visita: ’Questa ha l’utero retroverso’. Da quel momento Quella - che sono io - finisce in ambulatori e stanze dove si mettono al mondo bambini, accanto a chi chiama la futura nonna e a chi ha già scelto il nome e te? E Quella? Io no. Non mi chiedono un numero di telefono. Non mi chiedono se avessi un accompagnatore all’accettazione“.Così l’iter garantito dalla Legge 194 - che garantisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza - diventa un percorso pieno di ostacoli, che non facilitano certo la scelta presa dalla giovane donna. “Sono passati anni da allora ma il dolore di quello che è stato non ve lo racconto, l’unico balsamo sarebbe non farci passare nessuna altra donna da quell’iter disumano - le parole di Gaia Nanni - . Oggi che tutti ci indigniamo, giustamente, per la mostruosa sentenza della Corte suprema Usa sull’aborto, ho voluto raccontarvi questa storia, perché rendere difficile l’applicazione di un diritto equivale a negarlo". Raggiunta telefonicamente, non è voluta tornare sull’argomento: ““, dice. E a giudicare dalla quantità di commenti e testimonianze, le sua parole hanno colpito molte altre donne. Ancora in tema di gravidanza - in questo caso di nascita - sempre su Facebookha invece dedicato un lungo post “a tutti i babbi dei bambini nati prematuri che diventano madri, prima delle madri stesse“.“I miei piccoli alla nascita pesavano poco più di un chilo, hanno passato 90 giorni in Terapia Intensiva tra tubicini, spie e cappellini di cotone grossi come un’arancia - racconta l’attrice Gaia Nanni -.. Tornammo a casa con nemmeno due kg di bambino. Ai parenti che venivano in visita a casa dicevo, dopo essermi sincerata se il caffè lo preferissero zuccherato o meno, che ’lo gnomo era di là, sul divano’ e giù tutti a ridere. Che mamma ganza, così libera da quel dolore. Che ironia fatta donna. Si rideva. Tutti. Quasi tutti. Giulio. Il mio Giulio. Quello che oggi sembra mangiarsi la vita a morsi in realtà mi faceva una paura terribile. Apnee, il cuore che pareva far capricci, la pelle trasparente. Tra quelle culline termiche io stavo accanto a Dario: quello che tra i gemelli pareva essere il più paffuto, quello bellino, quello che andava avanti senza intoppi“. “ Li vide Francesco prima di me, io ero ancora a bestemmiare in stanza per il cesareo e una gamba strascicata che non mi faceva camminare - prosegue il post di mamma Gaia - . Ho passato tre giorni a deambulare come uno zombie per il corridoio della maternità con le infermiere che sembravano agenti di un ’’ tra partorienti. Il quarto giorno mi rimisi, mi aggiustai i capelli sporchi in un foulard da diva ed entrai in terapia intensiva per conoscere i miei bambini. Li trovai in un ginepraio di tubicini, spie e fili e con fare splendido, ancora una volta, fissai l’infermiere negli occhi e dissi ’allora bellodezia quando mi rilasciate la versione wireless di questi qui’. Lui rise, poco a dirla tutta. E fece bene. Sapeva che quella non poteva essere la reazione di una mamma che mette piede lì dentro per la prima volta, che per la prima volta saluta i suoi figli dietro ad un vetro, che non sa che cazzo succederà nei prossimi mesi, se uscirà davvero con quei figlioli lì da quel posto. Le mamme in quel reparto, e l’infermiere lo sa bene, piangono, stanno mute, vomitano, alcune svengono. Altre ridono, vero. Ma non il primo giorno. E soprattutto non fanno cabaret. No“.Finisco la mia battuta, abbozza mezzo sorriso, mi prende le mani dicendo ’Signora se non se la sente di tornare qui per qualche giorno faccia pure, ci siamo noi con i bambini, può venire il Padre e lei signora può prendere tutto il tempo che le serve per piangere, pensare, tornare - conclude il racconto - - Non tornai per altri tre giorni. Piansi per altri tre giorni. Perché c’era Lui. Lui con loro. Lui con me. Il Babbo Francesco. Silenzioso, forse meno ridanciano, ma accanto al suo Giulio. Senza annunci. Senza strombazzate. Senza clamore. Restava lì con lui. Col pudore e l’amore degli uomini grandi. Ancora oggi, col pudore e l’amore degli uomini grandi, gli resta accanto. Anzi, CI resta accanto. Perché in fondo gli sono capitati tre bambini, non due. Perché in fondo ha sempre saputo quando c’è da ridere e quando no. Perché in fondo lui le cose che contano le sa da sempre, le tiene in mente da sempre, ma non lo dà a vedere. Un bacio a lui, oggi. Un bacio a tutti i babbi dei bambini nati prematuri che diventano madri, prima delle madri stesse“.Purtroppo, il giorno successivo a questo post, la violenza di qualcuno ha travolto la serenità dell'attrice e della sua famiglia, ma il mondo del web è schierato al suo fianco: "Condivido parola per parola e ti sono vicina in tutto, lo sai - scrive- . In più mi viene da dire che nel 2022 nonostante le conquiste in campo medico tecnologico etc stiamo regredendo in ambito “umano”. Ci stiamo “imbestialendo”. Quando è successo? Come siamo arrivati fin qui? Queste domande mi tormentano. Il corpo delle donne, il potere femminile ha sempre fatto paura nei secoli. Siamo andati avanti apparentemente ma il “femminile” terrorizza ancora. E ci minacciano, ci umiliano, provano a zittirci, a minimizzarci, a rabbonirci con paternalismo insopportabile. È l’ora di alzare la voce". "Mi dispiace tanto, se qualcuno però esagera, denuncia - interviene- Poi i soldi dalli pure in beneficenza o alle donne che hanno bisogno. ma non permettere che la gente ti ricopra di immondizia pubblicamente. Ti sono vicina". “Nessuno che si scandalizza perché una donna sposata non può farsi legare le tube senza il consenso del marito? - si chiede- . C’è un problema di percezione della realtà Poi mi domando: ma alle persone che si permettono di scrivere cose tremende, non è mail successo nulla nella vita? A loro non si è mai posto un bivio difficile? Mi hanno augurato robe brutte una volta e sono parole tremende da leggere, hanno problemi loro però, non noi".“Gaia Nanni è una bravissima artista toscana. Ma è prima di tutto una persona da sempre impegnata, anche con il suo lavoro, nella difesa dei diritti dei più deboli e, in modo particolare, delle donne": il, esprime piena solidarietà e vicinanza a Gaia Nanni. "Dopo la vergognosa sentenza della Corte Suprema statunitense sul divieto di aborto, Gaia non ha esitato a raccontare in un post la sua esperienza di vita personale - prosegue - . Un racconto intimo, che non dava giudizi né cercava giustificazioni, ma che spiegava il dolore, la difficoltà, la solitudine con cui lei, e tante altre donne, hanno affrontato quel momento, quella scelta. E ne rivendicava, semplicemente, il diritto per tutte”.“A quelle sue parole, in pubblico e in privato, hanno risposto in tantissimi. E se molti sono stati i ringraziamenti e i messaggi di vicinanza e comprensione, la faccia peggiore dei social non ha esitato a palesarsi anche in questo caso: offese, minacce, insulti. Fino a che una mano anonima e vigliacca non le ha fatto trovare sotto casa l’auto cosparsa di immondizia”, sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. “Di fronte a questo schifo non posso e non voglio tacere - tuona - . A Gaia, a tutte le donne e a tutte le persone che hanno il coraggio di parlare, di denunciare, di rivendicare diritti va l, il nostro affetto. Siamo e saremo sempre dalla loro parte e dalla parte di tutte e tutti coloro che danno voce a chi non ha voce”. “, nella giornata che abbiamo dedicato alle donne in Consiglio – continua ancora Mazzeo -, Gaia era con noi. È una scelta di cui sono sempre stato orgoglioso ma oggi più che mai abbiamo un motivo per volerla presto di nuovo con noi. A raccontare insieme, a denunciare insieme, a urlare insieme che in Toscana, in Italia e nel mondo lotteremo sempre per i diritti e la dignità delle persone. Tutte, nessuna esclusa”.