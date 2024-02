Giochi della Gentilezza: i bambini chiedono la pace! In 20mila completano il proprio l'Alfabeto

I giochi proposti all'insegna della gentilezza

L'alfabeto della Gentilezza: dall'Italia alla Cina

C come, P come, T come. Sono statidi tutta Italia che negli ultimi dieci giorni hanno partecipato alla settima edizione dei "". Ad organizzarli l'Associazione Costruiamo Gentilezza del presidente e fondatore Luca Nardi, che dal 22 settembre ad oggi è riuscita a coinvolgere bensull'intero territorio nazionale."Ciascuna struttura ha aderito alla nostraproponendo ai bambini dei giochi di propria invenzione, tutti improntati al tema della gentilezza – sottolinea Nardi –. Per esempio una scuola ha inventato il gioco 'Geokindness', ispirato al Tangram cinese, utilizzando però figure adattate alla. Oppure 'Il cartellino della gentilezza”, in cui sono stati creati cartellini di riconoscimento simili a quelli utilizzati negli ambienti di lavoro, su cui però sono state scritte azioni gentili da compiere, di modo che ogni giorno i bambini se li possano scambiare. O ancora le 'Scatole dei desideri gentili', il 'Gioco dell'accoglienza' rivolto ai compagni di classe nei primi giorni di scuola, e i 'Cuori gentili', ossia bigliettini a forma di cuore da pescare a turno, con dentro indicate azioni gentili da compiere". Grande, dunque, sia da parte dei bambini che degli. Tra i giochi proposti non poteva mancare la compilazione dell'ormai famoso Alfabeto della Gentilezza , nato dall'idea della giornalista fiorentina Gaia Simonetti, che anche stavolta ha registrato numeri importanti su cui riflettere: 20mila alfabeti compilati hanno indicato come frase principale "" e scelto con più frequenza la parola "pace" da abbinare alla lettera P, scritta a caratteri cubitali e colorati."L' alfabeto della Gentilezza – ha commentato Nanni – ha raggiuntoe non solo, visto che grazie all'impegno dell'ambasciatrice della Gentilezza Maria Tedeschi è arrivato. Nel corso delle Giornate nazionali della Gentilezza, inoltre, l'alfabeto è passato dalla teoria alla pratica, nel senso che alle lettere sono state abbinate vere e proprie azioni gentili da compiere, con l'impegno di metterle realmente in pratica. Come per esempio la. Intanto a Shanghai è stata inaugurata unadella gentilezza (solitamente si tratta di panchine, ma nella società cinese è più utilizzata la mono seduta), presso la scuola "La Ganquan", gemellata con il liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. Il progetto delle panchine della gentilezza sta dunque diventando internazionale.“Ufficialmentein altrettante città italiane. Ma in realtà sono, perché non tutte vengono accompagnate da una cerimonia d'inaugurazione vera a propria, dunque spesso lo veniamo a sapere con un po' di ritardo". Le Giornate Nazionali della Gentilezza si concludono domenica alle 11 – in occasione della Festa dei Nonni –, nell'Arengario di Piazza della Signoria a Firenze, con l'della città, che vedrà attribuire al nonno simbolo Luciano Artusi una maglietta molto speciale e un alfabeto della gentilezza declinato appositamente per lui. Saranno presenti la consigliera della Città Metropolitana Patrizia Bonanni, Gaia Simonetti e Noemi Salvati, Dama di Parte Guelfa e coordinatrice del progetto PlayAble.