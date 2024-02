Giornata Mondiale del Rifugiato, ecco cosa pensano gli italiani

Il sostegno ai rifugiati e le azioni concrete intraprese

L’accoglienza dei rifugiati in Italia e negli altri Paesi

Scetticismo nei confronti dei rifugiati

Il contribuito dei rifugiati al Paese ospitante

La guerra in corso in Ucraina , insieme ai conflitti in altre parti del mondo e agli sconvolgimenti provocati dal clima, hanno costretto un numero record di persone a fuggire dalle proprie case nel 2022. Secondo Il principale rapporto annuale dell’UNHCR, Global Trends in Forced Displacement 2022, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato , a fine 2022 il numero di persone costrette alla fuga a causa di guerre, persecuzioni, violenza e violazioni dei diritti umani è salito al livello record di 108,4 milioni, con un aumento senza precedenti di 19,1 milioni rispetto all’anno precedente.La Giornata Mondiale del Rifugiato è un momento significativo anche per riflettere sulle sfide e le esperienze di milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie terre per cercare sicurezza e protezione altrove. In questa giornata anche quest’anno, Ipsos ha realizzato un nuovo sondaggio internazionale condotto su un campione diin, per fare luce sull'ampiezza del problema dei profughi e per contribuire a una migliore comprensione del fenomeno al fine di generare un maggior, a seguito dell', la rilevazione di quest’anno mostra un attenuamento in alcuni Paesi. Ciononostante,dell'opinione pubblica al principio dialle persone sfollate forzatamente a causa di conflitti e persecuzioni (pari al). Sostegno ancora più positivo rispetto al, quando la pandemia ha portato a una maggiore preoccupazione per le frontiere.Seppur in diminuzione rispetto allo scorso anno, il nuovoregistra unnella maggior parte dei Paesi esaminati. Infatti, in media, ilsostiene la possibilità. Il massimo sostegno è registrato in Nuova Zelanda (87%), Spagna (85%) e Gran Bretagna, Svezia e Canada (tutti 84%) e il minimo in Corea del Sud (55%), Singapore (55%) e Turchia (61%). L’è linea con la media internazionale con un livello di accordo pari all’ma in diminuzione di 5 punti rispetto allo scorso anno.Un sostegno che non è solo in linea di principio, ma in parte anche concreto. Infatti, un terzo delle persone intervistate () ha intrapresonegli ultimi 12 mesi, tra cui donare fondi e beni (16%), pubblicare messaggi sui social media a sostegno dei profughi (11%), contattare funzionari governativi, firmare petizioni a favore e fare volontariato per aiutare chi ne ha bisogno (7% ciascuno). Anche in questo caso, il numero di persone che si è mobilitato per sostenere con azioni concrete verso i rifugiati è inferiore rispetto al 2022.Se l'opinione pubblica è favorevole nel permettere ai rifugiati, che si trovano attualmente nel proprio Paese, di rimanere (), è divisa sull'(il 40% è favorevole ad accoglierne altri, il 41% no). In, la quota di favorevoli è complessivamente in linea con la media internazionale, ma la percentuale di quanti si dichiarano contrari ad accoglierne altri è superiore (). In merito alle, la ragione più sentita sia dai cittadini italiani che degli altri Paesi, è che si tratta di unPer il 13% si tratta di un obbligo legale ai sensi del diritto internazionale, per un altro 13% di una spinta all'economia grazie all'arrivo di rifugiati con le competenze necessarie e per l'8% di una promozione della diversità e del multiculturalismo. Non mancano però le visioni più oltranziste: uno su cinque (19%) ritiene che. In Italia questa quota è del 15%.I dati raccolti dalla ricerca evidenziamo come persista ancora un certo, per cui l’opinione pubblica continua a temere che quelli presenti nel proprio Paese non siano “”. Infatti, quasi tre persone su cinque () concordano sul fatto che la maggior parte degli stranieri voglia entrare nel Paese di accoglienza come profughi per motivi economici o per usufruire dei servizi sociali (il 33% non è d'accordo). Queste preoccupazioni si riflettono anche nei livelli diNel complesso, più persone sono favorevoli, che contrarie, a limitarne la circolazione fino a quando la loro richiesta di asilo non sia stata esaminata con successo (il 42% è favorevole, il 28% non è né favorevole né contrario e il 19% è contrario) e a inviare i richiedenti asilo in un altro Paese ospitante per scoraggiarne altri (il 31% è favorevole, il 31% non è né favorevole né contrario e il 26% è contrario).Le persone sono anche divise sul: vengono percepiti più come un peso, che come una risorsa. In media, nei 29 Paesi presi in esame, alla domanda, circa la metà tende a pensare che i rifugiati non abbiano fatto o non faranno alcuna differenza. Quando ritengono che ci sia un impatto, questo tende a essere più negativo che positivo; ad esempio, sul livello di criminalità, disponibilità di alloggi e pulizia della zona. Il sostegno, dunque, al principio di fornire rifugio rimane forte, ma l'atteggiamento nei confronti dei rifugiati è meno positivo rispetto al 2022, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina. La maggior parte dei cittadini è favorevole a permettere ai rifugiati attualmente presenti nel proprio Paese di rimanere,Nel complesso, il maggior numero di persone pensa che non dovrebbero essere ammessi altri rifugiati. È chiaro che gli stereotipi legati all’della condizione di rifugiato sono ancora molto radicati nell’opinione pubblica.Con il numero di sfollati internazionali che ha superato per la prima volta i 100 milioni l'anno scorso e che sta aumentando, è necessario che i governi e i mezzi di informazione siano i primi a contrastare la disinformazione e gli stereotipi negativi sui rifugiati, aprendo la strada a soluzioni a lungo termine più compassionevoli e inclusive che aiutino i rifugiati a ricostruire le loro vite e a contribuire alla società che li ospita. Come ha ricordato oggi il Capo dello Stato,». E aggiunge come sia «».(D&I Ambassador, Ipsos)