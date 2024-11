Giornata della Gentilezza 2024: cosa è e perché si celebra il 13 novembre

Oggi, 13 novembre, si celebra il World Kindness Day, ovvero la Giornata Mondiale della Gentilezza, una ricorrenza che ci deve invitare a riflettere sull'importanza di essere gentili con tutti per promuovere una cultura di generosità e per intessere relazioni positive con gli altri.

Quando è nata la Giornata Mondiale della Gentilezza

“Questo giorno ci dà la possibilità di riflettere su uno dei principi più importanti e unificanti dell'umanità: empatia, compassione e gentilezza”, recita la pagina dell'Unesco dedicata al World Kindness Day. Ma come mai si celebra proprio il 13 novembre? Questa data è stata scelta perché ricorda il giorno d'inizio della conferenza del World Kindness Movement svoltasi a Tokyo nel 1997 che portò alla firma della Dichiarazione della Gentilezza.

La lista dei “Paesi gentili“

“La missione è quella di inspirare individui e connettere nazioni per creare un mondo più gentile“. Mai parole furono più vere. Dopo la prima giornata infatti, celebrata il 13 novembre 1998, una lunga serie di Paesi si è aggiunta alla lista di partecipanti alla ricorrenza: Australia (dove viene celebrata in tutte le scuole), Canada, Nigeria, Emirati Arabi Uniti, Singapore, India, Regno Unito e, a partire dal 2000, anche la stessa Italia, dove quest'anno si è riunito il movimento internazionale per l'undicesima assemblea generale.

L'importanza dei gesti semplici

Ma per celebrare la gentilezza non bastano grandi operazioni. Basterà un gesto semplice, come un sorriso, per ispirare gli altri a fare lo stesso creando così un effetto domino positivo che andrà ad arricchire la comunità nel suo complesso. Basterà un gesto di cortesia che potrà fare la differenza, in meglio, nella giornata di qualcuno. Atti semplici, che in mondo troppo veloce dove lo stress fa da protagonista, vengono spesso, dati per scontati.

La Giornata Mondiale della Gentilezza quindi ci fa fermare un attimo e ci fa riflettere quanto sia importante far star bene gli altri. Non solo per loro ma anche per creare una comunità più armoniosa dove cortesia e solidarietà siano all'ordine del giorno perché come diceva lo scrittore greco Esopo “nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo, è mai sprecato“.