Nella Giornata Mondiale dell’Udito l’invenzione di una piccola italiana per migliorare la vita dei non udenti

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, il nostro Paese può celebrare una piccola campionessa di intelligenza e sensibilità. Si chiama Aurora Schiazza, ha nove anni ed è un'alunna della classe quarta C nella scuola Bice Piacentini di San Benedetto del Tronto. È stata lei a conquistare il primo posto nazionale all’interno del concorso IDEASforEARS, promosso da MED-EL. Grazie a un’intuizione nata dall’esperienza diretta di una sua insegnante con impianto cocleare, Aurora ha ideato un microprocessore in grado di ricevere i suoni e trasmetterli a uno smartwatch. In questo modo, chi indossa l’impianto risulta “collegato” anche durante il riposo, ricevendo messaggi e vibrazioni capaci di segnalare sveglie o altri rumori.

La giovanissima Aurora Schiazza

La piccola inventrice, insieme a un gruppo di compagni e alla docente Claudia Mangione, si è aggiudicata un viaggio-premio nella sede centrale di MED-EL a Innsbruck, in Austria, dove avrà l’opportunità di incontrare scienziati, ricercatori e professionisti impegnati a sviluppare nuove soluzioni per l’ipoacusia.

Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa IDEASforEARS ha coinvolto quest’anno 355 bambini da 24 Paesi, spingendoli a riflettere sulla vita di chi convive con difficoltà uditive e incoraggiando la ricerca di soluzioni creative e inclusive. Per la prima volta due scuole primarie italiane — oltre a quella di San Benedetto del Tronto, la scuola Audiofonetica di Brescia — hanno aderito a un progetto pilota di educazione e sensibilizzazione, culminato in idee che, come sottolinea la giuria, fanno ampio riferimento all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e all’uso di energie rinnovabili. “Mi rattrista - è il commento della piccola Aurora - sapere che la nostra insegnante, quando dorme, non può sentire nessun suono, come ad esempio la sveglia, il telefono, il citofono o qualsiasi altro rumore. La mia idea è nata da qui. L’annuncio della vittoria è stata una sorpresa bellissima! Sono proprio contenta e non vedo l’ora di fare il viaggio a Innsbruck insieme alla mia famiglia e alla mia insegnante Claudia”. Dal 2017, IDEASforEARS ha coinvolto più di 1.700 bambini in oltre 45 Paesi, rivelando una passione condivisa per la creatività e per il desiderio di aiutare gli altri. In questa edizione, Aurora ha manifestato la chiara e concreta volontà di migliorare la vita di chi fatica a sentire e comunicare. Ora non resta che seguire il viaggio di Aurora a Innsbruck, un appuntamento che, con i suoi workshop e le visite nei laboratori di ricerca, segnerà un’ulteriore tappa significativa nella diffusione di idee innovative e nella sensibilizzazione a favore di chi convive con problemi di udito. L’avventura continuerà sulla pagina Facebook di IDEASforEARS, con aggiornamenti e storie che potranno ispirare altri giovani inventori, in Italia e nel mondo.