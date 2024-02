Giovanni Allevi ai fan: "La vostra energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

"Un altro passo decisivo verso la guarigione", il messaggio di speranza dell'artista

Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni❤️ pic.twitter.com/2I3urHIApY — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) June 18, 2022

Cos'è il mieloma multiplo?

Un messaggio di ringraziamento ai fan. Questo il post su Instagram di Giovanni Allevi , che dal letto dell', ha deciso di rendere omaggio a tutti i suoi ammiratori per i. Ricordiamo che l'artista sta lottando da giugno 2022 contro un tumore Qualche giorno fa, Allevi aveva pubblicato un altro post con una foto della porta del reparto dell'ospedale, facendo capire dunque che si accingeva a intraprendere, accompagnata dal testo: "Un altro passo decisivo verso la guarigione. Grazie a tutti coloro che lavorano in questa fantastica struttura!". L'annuncio del mieloma venne fatto lo scorso giugno dall'artista sui suoi profili social: "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare une a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica . Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni". Dopo la diagnosi del mieloma, il compositore aveva annunciato cheMa questo non ha fermato il musicista che a settembre ha pubblicato un post in cui racconta di non poter suonare, a causa dei "potenti farmaci" che gli fanno tremare le mani, "ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare!".Si tratta di unclassificato tra le gammopatie monoclonali, una malattia inserita tra le patologie delle ossa e del sangue, perché colpisce le plasmacellule, cioè le cellule del sistema immunitario che producono anticorpo nel midollo osseo. La causa della patologia non è nota, ma si è notato un aumento di rischio in seguito all’esposizione a benzene, solventi organici e radiazioni in alcune categorie di lavoratori. Il mieloma multiplo si verifica più frequentemente negli uomini, di solito intorno ai 60 anni.