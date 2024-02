Giovanni Allevi e la battaglia contro il mieloma: "Dolore fisico a tratti insostenibile"

solo per prendere la rincorsa… Mai per arrendermi!". Un addio temporaneo ai

un tumore delle plasmacellule, che causa ai malati dolore osseo e fratture, problemi renali, indebolimento del sistema immunitario, debolezza e confusione mentale. Lo stesso dolore "a tratti insostenibile" che ha ammesso in queste ultime ore di provare. Per fortuna, però, il supporto non manca: sono state tantissime le manifestazioni d'affetto per il musicista. La più toccante forse quella di Fedez, che ha sua volta è stato operato da poco per un tumore endocrino raro : "

"Ma…Secondo me, sì!" Il musicista e compositore marchigiano Giovanni Allevi torna a parlare delche ha recentemente ha scoperto di avere e per il quale ha recentemente iniziato a curarsi. Un messaggio affidato ai social, quello dell'artista 53enne: "Se esiste, posso separarla dal corpo e dal", rivela, parlando proprio del difficili periodo che sta passando. Oltre alle sue parole anche il volto stanco e provato rivelano la durezza della battaglia contro la malattia. "Posso, affiancando alla terapia un'energia magica, che viene dall'anima e".Allevi apre ancora una volta il suo cuore ai tanti amici e seguaci che, da quando qualche settimana fa ha rivelato la sua malattia, non lo hanno mai abbandonato, ma anzi hanno raddoppiato commenti e frasi di. Il pianista, lo scorso 24 giugno, giorno di San Giovanni, aveva ringraziato "con il cuore traboccante di gratitudine " dell'appoggio e dell'amore che tutti gli stanno donando: "È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana.". Appena qualche giorno prima aveva assicurato che sarebbe indietreggiato di fronte a questa terribile malattia, mapalcosceniciGiovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po'".