Golden Globes: la transgender MJ Rodriguez è la miglior attrice nell'anno del boicottaggio

Michaela Jaé Rodriguez prima donna transgender premiata come miglior attrice

Tutti i premiati della 79esima edizione

Una cerimonia strana, senza la fanfara delle passate edizioni, ma anzi quasi nel più assoluto riserbo e silenzio. Laha annunciato nella notte tra 9 e 10 gennaioattraverso le sue. E senza che alla serata partecipassero altri giornalisti oltre a quelli dell'organizzazione.Un appuntamento, il 79esimo nella storia dei premi, veramente sui generis, a causa delle, quando il Los Angeles Times aveva rivelato la – a dir poco –della stampa estera di Hollywood, organizzatrice dell'evento stesso. Che tra i suoi allora 87 membri, secondo il quotidiano, annoverava un solo giornalista di colore. E non sono bastati maldestri tentativi di riforma per impedire non solo che la retela cerimonia di premiazione 2022, ma anche cheun'eventuale consegna dal vivo dei premi. In mancanza dello sfarzoso gala la Hfpa è stata costretta a optare per una diretta Twitter, ma senza video né foto, in cui gli annunci dei vincitori sono stati intercalati dalla lista delle iniziative filantropiche finanziate dal gruppo. Un tardivo tentativo di redenzione, almeno per quest'anno.Ma una nota positiva e inclusiva sicuramente c'è. E chissà che, per l'organizzazione, non sia il primo tassello concreto per tornare alla ribalta con una maggiore consapevolezza sui valori che contano., aggiudicandosi il premio comeper il suo ruolo di Blanca Evangelista in Pose. La stessa Rodriguez che, in un'altra importante occasione, gli Emmy Awards, aveva già rotto un tabù, diventando la prima donna trans ad essere stata nominata sempre per il premio di miglior interprete femminile e sempre per la serie Netflix. Uno show di grande successo, in cui, nello spirito della massima inclusività, la star assoluta è Billy Porter, recentemente confessatosi sieropositivo . Una vittoria storica, quindi, quella di MJ Rodriguez ai Golden Globes, che la 31enne ha voluto celebrare in diretta su Instagram, confessando a tutti i suoi follower (oltre 1 milione) la sua immensa gioia. ", i tanti bei multicolori dell'arcobaleno presenti in tutto il mondo strano... Questo è per tutti voi"Frasi che ha poi riportato in un post, sempre sul suo profilo, in cui si legge la sua soddisfazione non tanto –non solo– per il premio ricevuto quanto per quello che può rappresentare. Rodriguez infatti scrive: "OMG OMGGG!!!! @goldenglobes Wow! State parlando di un regalo di compleanno da paura! Grazie! Questa. Vedranno che è più che possibile. Vedranno che una giovane ragazza nera latina da Newark New Jersey che aveva un sogno,. L'AMORE VINCE.!!!!!". In conclusione ha anche voluto riconoscere il merito alle sue colleghe candidate, cioè Jennifer Aniston, Uzo Aduba, Elisabeth Moss e Christine Baranski: "Alle candidate siamo regine. Sono così felice di condividere lo spazio con voi! Ognuna di voi donne è fenomenale", ha detto.A trionfare sono stati, in assoluto,come miglior film drammatico (e anche miglior regia e miglior attore non protagonista, il 25enne Kodi Smit-McPhee) etra i musical e la commedia (oltre che con Rachel Zegler miglior attrice protagonista e Arianna DeBose miglior non protagonista). Premiati nella sezione televisiva delle miniserie, ancheper Omicidio a Easttown eper Dopesick. Delusione per l'Italia, perchédi Paolo Sorrentino, nominato tra i migliori film stranieri, è stato battuto dadel regista giapponese Ryusuke Hamaguchi. Miglior film drammatico: Il potere del cane Miglior film commedia o musical: West Side Story Miglior regista: Jane Campion per Il potere del cane Miglior attore in un film drammatico: Will Smith per King Richard Miglior attrice in un film drammatico: Nicole Kidman, Being the Ricardos Miglior attore in un film commedia o musica: Andrew Garfield per Tick, tick… Boom! Miglior attrice in un film commedia o musical: Rachel Zegler per West Side Story Miglior attore non protagonista: Kodi Smit-McPhee per Il potere del cane Miglior attrice non protagonista: Arianna DeBose per West Side Story Miglior sceneggiatura: Kenneth Branagh per Belfast Miglior colonna sonora: Hans Zimmer per Dune Miglior canzone originale: “No Time to Die”, No Time to Die Miglior film d’animazione: Encanto Miglior film in lingua straniera: Drive my Car Miglior serie drammatica: Succession Miglior serie comica: Hacks Miglior attore in una serie drammatica: Jeremy Strong per Succession Miglior attrice in una serie drammatica:Miglior attrice in una serie comica: Jean Smart per Hacks Miglior attore in una serie comica: Jason Sudeikis per Ted Lasso Miglior miniserie: The Underground Railroad Miglior attrice in una miniserie: Kate Winslet per Omicidio a Easttown Miglior attore in una miniserie: Michael Keaton per Dopesick Miglior attrice non protagonista: Sarah Snook per Succession Miglior attore non protagonista: O Yeong-Su per Squid Game