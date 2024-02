Hikikomori, in Italia sono oltre 100mila i ragazzi e le ragazze che si auto isolano fra quattro mura

Hikikomori , prigionieri senza sbarre alle finestre. Auto reclusi. Individui (spesso giovanissimi) agli arresti domiciliari, colpevoli dima determinati a scontare una, inconsapevoli di quanto questo potrà durare. Un mese? Un anno? Dieci... In Italia non esistono dati ufficiali, ma le stime parlano didi ragazzi reclusi nella propria camera.

Ragazzi in disparte

Le cause

Non solo Giappone

Cosa fare, cosa evitare

Hikikomori in Italia: oltre 100mila

Eva, Alessio, Alessandro e Davide

Il fenomeno Hikikomori

Hikikomori e pandemia

I segnali

“La sua stanza? Una tomba. Tapparelle abbassate sempre, di giorno e di notte. Luce spenta, sempre. Computer acceso, sempre. Porta al 90 per cento chiusa a chiave. Da lì te ne accorgi che c’è qualcosa che non va“: queste le parole di, 25 anni. “Fino a 17 anni mia figlia ha fatta una vita come tutti gli altri ragazzi; poi, poco a poco, ha iniziato a isolarsi. Un giorno ho letto la bozza di un suo tema, non me lo dimenticherò mai... sembrava scritto da un computer, da una macchina, era completamente privo di ogni emozione. Mi sono detta: mia figlia non sta bene. A quel punto devi trovare il coraggio di guardare in faccia la realtà“: il racconto di, 23 anni.“La cosa più difficile da capire è che non si tratta solo di pigrizia, ma prima di rendertene conto è passato del tempo e la situazione è già diventata grave“:, 19 anni. Storie, voci, testimonianze di genitori alle prese con un nemico subdolo, capace di portare via la vita ai loro figli semplicemente rinchiudendola in una scatola. Anzi, in una serie di scatole composte da quattro mura, un computer e... la loro testa. Impossibile uscirne, difficilissimo accedervi. Il motivo? “L’esterno per noi è un posto molto freddo, tende ad allontanarci“, le parole di. “I limiti imposti dalla pandemia? Praticamente non me ne sono accorto, se non per un fatto: nell’isolamento volontario c’è sempre l’opzione di poter uscire, non c’è una punizione. Ma la mia scelta è comunque un’altra. Il mio futuro? Vorrei prepararmi per andare via dalle città e distanziarmi completamente da tutto e da tutti“:. “Della società non mi piacciono le etichette, chi ha qualche cosa di diverso viene allontanato: ti senti un numero. Ma infondo mi piace questa cosa, proprio perché sono diversa dagli altri“:Racconti di vita vissuta, frammenti di dolore ed emozi0ni messi insieme daper dar vita a, documentario sul fenomeno degligirato a Roma e realizzato dalla Caritas in collaborazione con l’Associazione Hikikomori Italia genitori. Il fenomeno, purtroppo, è noto, anche se in Italia ancora non riconosciuto. Con il termine Hikikomori si indicano le persone che decidono volontariamente di(si può trattare di mesi o anni). Ragazzi e ragazze che si rinchiudono nella propria casa o addirittura nella propria stanza, senza nessun contatto diretto con il mondo esterno. Nei casi più gravi interrompono anche ogni relazione con i familiari. La parola “Hikikomori” infatti in giapponese significa”. Il fenomeno nasce indove, attualmente, si contano oltre; riguarda soprattutto persone di età compresa tra i, prevalentemente maschi (90%).Ma quali sonoche contribuiscono a far nascere il fenomeno? Cause caratteriali: glisono spesso r, per questo fanno fatica a integrarsi in un gruppo e ad affrontare le difficoltà e le delusioni della vita - spiegano alcune stime, niente dati né ricerche ufficiali da parte dell’Oms - .: spesso gli Hikikomori hanno genitori separati o uno dei due risulta assente in famiglia. Si rileva una mancanza di comunicazione e la difficoltà a relazionarsi; questo porta al rifiuto di aiuto da parte del figlio.: l’ambiente scolastico viene molte volte vissuto in, per lo stress dei voti, la pressione dei professori e dei genitori o eventi di bullismo, rappresentati da derisioni, forme di abuso ed esclusione dal gruppo.: gli Hikikomori hanno una visione molto negativa della società, non vogliono o non riescono a integrarsi. La società li schiaccia conper cui non si sentono all’altezza. Le conseguenze possono essere, oltre all’isolamento, la nascita di disturbi psicologici, le. Queste ultime infatti non sono una causa primaria, in quanto spesso si manifestano dopo l’isolamento.Ma chi pensa che questo fenomeno riguardi solo il Giappone, si sbaglia. Negli ultimi anni si sta infatti scoprendo che colpisce anche altri Paesi,. Non esistono nel nostro Paese dati ufficiali, ma si stimanodi ragazzi reclusi nella propria stanza. A differenza di ciò che accade in Giappone, inla fascia di età interessata scende ed è compresa tra i. Il periodo più delicato è il passaggio, infatti l’età media in cui si manifestano i primi segnali evidenti di Hikikomori sono intorno ai. Il sito gestito dall’associazionefornisce informazioni sul fenomeno ed una chat di supporto. Inoltre ha organizzato un sondaggio che ha coinvolto 288 genitori di ragazzi Hikikomori, da cui si è scoperto che l’87% delle famiglie coinvolte ha un figlio maschio."Nell’adolescenza è normale talvolta avere la necessità di momenti di solitudine, cercando uno spazio personale - spiega la psicologa Maria Cecilia Monge - . Il fenomeno però va oltre tale necessità, estremizzandola e creando una situazione che porta l’individuo acol mondo esterno. Fra le conseguenze legate all'isolamento, l'insorgere di disturbi psicologici e, da sottolineare, come le paure che hanno portato alla chiusura non faranno siano destinate ad aumentare e ingigantirsi".I genitori di ragazzi Hikikomori come possono intervenire? "È importanteedad uscire dall’isolamento; in questo modo non farebbero che peggiorare la situazione - spiegano gli addetti ai lavori - . Inoltre, bisogna che facciano di tutto per, cercando il dialogo anche su questioni legate alla quotidianità, spiegando loro che l’isolamento non ferma il tempo. Importante restate uniti, senza forzare la situazione . Gli amici e i compagni hanno un ruolo importante e i legami devono essere mantenuti saldi".Non hanno date sul calendario. Vivono alla giornata. Il loro mondo sono le lorosono le loro finestre. Sono gli Hikikomori, un termine giapponese diventato tristemente familiare anche in Italia. Letteralmente significa “stare in disparte”: sono i ragazzi isolati, che tagliano fuori il mondo e la realtà dalle proprie camere.ma si tratta di une potrebbero essere molti di più. È un fenomeno che riguarda soprattutto i giovani dai 14 ai 30 anni, principalmente maschi (tra il 70% e il 90%), anche se il numero dellepotrebbe essere sottostimato dai sondaggi effettuati finora. Vivono un, comune denominatore nei paesi economicamente sviluppati del mondo. Si può sapere qualcosa di più anche grazie ad un documentario,, di Sky Original, prodotto da Sky e Fidelio, scritto e diretto da, in onda da gennaio su Sky Documentaries, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. E’ la storia dipoco più che ventenni, delle loro speranze, delle loro aspirazioni, dei difficili rapporti con le famiglie e dei loro coraggiosi tentativi di venirne fuori. Vite complicate e incastrate nel buio delle loro stanze. Sonoe hanno scelto di. Non hanno uno scopo nella vita.. Non riuscendo ad avere rapporti con persone reali, ma solo rapporti online dove si sentono meno giudicati.I ritirati dalla vita sociale, fuori da tutto per periodi che possono andare, da alcuni mesi fino a diversi anni, si rinchiudono nella propria stanza da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri. Il documentario traccia un percorso narrativo personale per raccontare le cause sociali-familiari-caratteriali del loro isolamento, le caratteristiche del loro quotidiano, il vivere al buio come vampiri, il non mangiare, la perdita della percezione del tempo, la dipendenza da internet e infine,. Spazio anche ad altri, fondamentali, punti di vista. Quello deiche si mettono a nudo condividendo le proprie, drammatichee i loro difficili tentativi di creare uncon i figli, nel tentativo di aiutarli a uscire e quello di, fondatore dell’associazione nazionale, che da anni si occupa di sensibilizzazione, supporto e formazione sul tema dell’isolamento sociale volontario giovanile.Si tratta di unche deriva principalmente dalle pressioni di realizzazione sociale: si evidenzia nel ragazzo una sensibilità spiccata, la paura dello stare in relazione, l’introversione, l’amore per la solitudine. Ma a questo si aggiunge una famiglia nella quale sono presenti alte aspettative prestazionali sui figli, la richiesta di raggiungere risultati importanti nella vita, sia in termini scolastici sia in termini di risultati in generale. Il ragazzo, di fronte allepiuttosto alte che generalmente vengono esercitate dalla scuola o dall’ambiente, di fronte ad un mondo esterno che chiede di essere simpatico, bello e di avere successo,ma puòa causa del prolungato isolamento: disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, dipendenza da internet: la pandemia ha avuto indubbiamente un forte impatto sulla realtà degliDurante il, nelle persone isolate da molto tempo, si è riscontrato un effettocon un conseguente miglioramento. Dopo tanto tempo infatti si sono sentite come tutti gli altri: tutti stavano a casa come loro con una conseguente. Chi, invece, non era ancora entrato in isolamento o ne stava uscendo ha subito una. “La situazione dovuta alla pandemia si è riversata, naturalmente, anche sulle famiglie che stavano cercando di lavorare sul rapporto con il figlio – spiegano i portavoce dell’associazione Hikikomori Italia - . In alcuni casi, quelli in cui la famiglia non è ancora dotata di molti strumenti, l’impatto è stato devastante, con un vero e proprio balzo all’indietro. In altri casi, dove la famiglia era già più strutturata con varie strategie di lavoro, si è invece riusciti ‘quasi’ a giovarsi della dimensione più intima familiare dovuta alle restrizioni sociali".I comportamenti tipicisono: il, il graduale abbandono delle attività sociali (ad es.: le attività sportive), una progressiva inversione del ritmo sonno-veglia e la preferenza per attività solitarie (ad esempio giocare ai videogames, guardare serie televisive).: il giovane comincia ad esseredella pulsione che lo spinge all’isolamento e la attribuisce a determinati contesti o relazioni sociali. Il soggetto comincia a non uscire più con gli amici, abbandona progressivamente la scuola, inverte totalmente ile trascorre quasi tutto il suo tempo chiuso in camera da letto. I contatti sociali con il mondo esterno sono solo quelli virtuali (ad esempio chat, forum e giochi online). Il rapporto con i familiari è conflittuale.: il giovane sidal mondo esterno, si allontana anche dai genitori e dalle relazioni sviluppate in rete. C’è il rischio che possa sviluppare psicopatologie. Una volta che l’Hikikomori ha raggiunto il terzo stadio, è molto difficile riuscire a riportarlo alla vita sociale e spesso è necessario un, che potrebbe durare anche anni. Per questo motivo è fondamentale intervenire, quando si manifestano i primi segnali. In questa fase i genitori devono cercare di confrontarsi spesso con il figlio, provando a comprendere quali siano le motivazioni sottese che lo portano ad isolarsi.