Hostess trevigiana di 23 anni arrestata in Arabia Saudita: giallo sulle accuse

Chi è la hostess arrestata

La scoperta

L'allarme rapimento

Gli aggiornamenti e la paura

Hostess trevigiana di 23 anni arrestata all'estero, sale la preoccupazione. Una giovane italiana,, è stata fermata nei giorni scorsi in Arabia Saudita . La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all’arresto, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l’autorizzazione per una visita consolare in carcere ed è in attesa di risposta. Il consolato generale italiano a Gedda è inoltre in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di arrivare a una soluzione positiva della vicenda.Di Ilaria De Rosa, 23 anni , si erano perse le tracce il 5 maggio, data alla quale la famiglia, che vive a Resana (Treviso) non era più riuscita a mettersi in contatto. La circostanza era perciò stata segnalata ai carabinieri che avevano avviato gli accertamenti. Dopo quattro giorni dalla segnalazione era giunta la conferma dell’arresto della giovane all’arrivo all’aeroporto di Jeddah (Arabia Saudita) di un volo di linea della compagnia lituana Avion Express , della quale la giovane è dipendente. Per lei l’accusa sembra essere quella di. Incensurata, Ilaria De Rosa si è diplomata in un istituto superiore di Treviso per poi trasferirsi in Olanda per alcune esperienze lavorative prima dell’assunzione come assistente di volo. Dopo giorni di silenzio, è stata la sua famiglia che ha deciso di fare denunciarne la scomparsa di Ilaria ai Carabinieri di Castelfranco Veneto.Quindi la scoperta: Ilaria De Rosa, si trova in un carcere in Arabia Saudita. La ragazza. Solo l’intervento dei militari dell’Arma, che si sono messi in contatto con la Farnesina, ha consentito di rintracciare la giovane. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari La giovane trevigiana si trova in carcere per. Insieme con lei, in arresto, altri ragazzi europei, amici e colleghi. L’episodio sarebbe avvenuto a ridosso della fine del Ramadan . Nel periodo di festa sono state portate in carcere almeno, molto rigide, del Paese Saudita.Poche le notizie che trapelano sulla vicenda, della quale si sta occupando anche l’ambasciata italiana. L’unico elemento raccolto fino ad ora è un video nel quale la 23enne viene vista allontanarsi dall’hotel insieme ai tre uomini, forse poliziotti, e salire in una macchina. Pare un allontanamento volontario, ma il condizionale è d’obbligo poiché pochi sono ancora i dettagli trapelati dal paese Saudita. Incensurata, la giovane, ma, non avrebbe mai avuto problemi sul lavoro o durante i suoi viaggi all’estero.La ragazza – dipendente della compagnia lituana Avion Express – era scomparsa dal 5 maggio scorso. Da quel giorno non aveva si era mai più sentita con la sua famiglia, nonostante i contatti solitamente fossero quotidiani. L’idea iniziale era che si trattasse di un, ma poi sono state proprio le autorità dell’Arabia Saudita a chiarire che De Rosa si trova in. Una condizione che ha subito allertato l’Italia. Lesono infatti molto severe e le condizioni penitenziarie sono state spesso criticate dalle ong attive nel campo dei diritti umani. Ilaria De Rosa è incensurata e conosce molto bene Jeddah, destinazione del volo di Avion Express. Come riporta il Corriere del Veneto, le telecamere – stando a quanto ricostruito finora – l’hanno ripresa nell’, mentre sale in auto con tre uomini e, a giudicare dai filmati, lo avrebbe fatto volontariamente.Intanto i familiari della 23enne arrestata alcune settimane fa in Arabia Saudita con un’accusa che sembra aver a che fare con traffico internazionale di stupefacenti, vivono momenti di comprensibile angoscia. Da quanto hanno saputo la ragazza, hostess di linea per la compagnia lituana ‘Avion Express’ era atterrata a Gedda e stava per dirigersi allo, ma all’hotel non ci è mai arrivata. Appenae portata innell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto varie persone. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all’arresto, è in contatto con le autorità saudite alle quali ha chiesto l’autorizzazione per una visita consolare in carcere ed è in attesa di risposta.Ila Gedda è inoltre in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di arrivare a una soluzione positiva della vicenda. Sono stati gli stessi familiari, a denunciare la scomparsa ai carabinieri di, in provincia di Treviso, preoccupati dal lungo silenzio della figlia. La madre della ragazza risiede a Resana, sempre nel trevigiano, mentre il padre vive nei Paesi Bassi. Era dalche i genitori non avevano più notizie di Ilaria, che era solita mandare quotidianamente un messaggio sui suoi spostamenti, specie quando arrivava a destinazione o ripartiva con un nuovo volo. Ma il telefono di Ilaria da quel 5 maggio non è stato più acceso. I carabinieri, che avevano avviato gli accertamenti, hanno quindi avuto notizia dell’arresto della giovane all’arrivo all’aeroporto di Gedda.Sgomento per quanto sta vivendo la figlia è stato espresso dalla madre che non è riuscita a comprendere i contorni delle accuse avanzate contro Ilaria e come sia potuta essere rimasta coinvolta in questa vicenda. La giovane dopo aver conseguito ilal ‘Duca Degli Abruzzi' a Treviso, aveva scelto di lasciare l’Italia, trasferendosi in Germania dove ha soggiornato per un breve periodo durante il quale ha lavorato come hostess per la compagnia aerea. Lasciata la Germania ha traslocato adove ha perfezionato i propri studi alla scuola internazionale United World College, prima di essere assunta dalla lituana Avipon Express. Chi conosce Ilaria assicura che "è una persona lontana dal mondo della droga", inoltre non c’è traccia di reati col suo nome nel casellario giudiziario.