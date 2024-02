I diritti dei figli delle coppie omosessuali sono validi in tutti gli Stati dell'Unione Europea

Un padre e una madre, due padri, due madri. Quello che conta, per i figli e le figlie, è l'amore e la possibilità di una famiglia. È partendo da questo principio che laha fatto un passo avanti 'storico' nel riconoscere l'uguaglianza dei diritti per le famiglie arcobaleno. I, devono poter liberamente circolare nel territorio dell'Unione Europea ed essere accompagnati da quelli che sono indicati come i suoi genitori in base all'atto di nascita, anche se questo è stato rilasciato da Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza uno dei due e il bambino stesso. Insomma devono avere un documento che permetta loro l’esercizio dei diritti riconosciuti a livello comunitario.Il principio stabilito dai giudici di Lussemburgo si basa sul caso di. La sentenza sulla causa C-490/20 è arrivata in seguito al ricorso presentato dalle due donne: dopo essersi sposate e avere avuto una figlia nel 2019, la famiglia si è trasferita nello Stato d'origine di una delle madri; la bambina aveva un regolare certificato di nascita rilasciato dalle autorità spagnole, nel quale le donne figuravano come genitori. Ed ecco porsi il problema: la coppia ha richiesto al Comune di Sofia un regolare documento di identità per la piccola, ma la richiesta è stata respinta, perché la legge nazionale prevede che, e non due persone dello stesso sesso.

Le autorità della Capitale, inoltre, avevano domandato di poter conoscere quale delle due donne fosse la madre biologica della minore. La cittadina bulgara richiedente ha scelto di non fornire tale informazione e si è vista di conseguenza negare l'iscrizione allo stato civile della bambina. La Corte di Giustizia europea, però, ha ritenuto le motivazioni dell'amministrazione di Sofia non in linea con il diritto europeo. E la risposta è stata netta: "nel caso di un minore, cittadino dell’Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante (la Spagna, in questo caso, ndr) designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino (La Bulgaria, ndr) è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", si legge nella nota dei giudici.

La Cgue non entra, quindi, nel merito del riconoscimento dei matrimoni tra coppie dello stesso sesso, ma vuole affermare che se un minore è riconosciuto come figlio di due donne o di due uomini in uno Stato membro dell'Unione, questo deve valere in tutti gli altri Paesi del blocco, in modo di consentire alla famiglia e allo stesso bambino la possibilità di godere dei dei diritti che gli sono riconosciuti come cittadino europeo. Se questo gli venisse impedito, attraverso il rifiuto di documenti di identità, il Paese incorrerebbe nella violazione dei diritti stabiliti dagli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.