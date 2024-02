Non è solodi "Penso positivo", delle ballate romantiche come "A Te" oppure del format estivo e estremamente di successo " Jova beach party ". Lorenzo Cherubini nella sua vita privata è un amante degli animali, tanto da effettuare ogni annodestinate alle strutture che ospitano gli amici a quattro zampe più sfortunati. Quest'anno il, nel comune di(che per Jova è casa), ha ricevuto da une da milioni di fan, un sacco pieno di doni e amore: più di venti quintali di gustose crocchette, cibo in scatola e una grossa confezione di antiparassitari. Un'altra trovata di Jovanotti per aiutare il canile è stata quella di autografare, un'altra forma di autofinanziamento, che è stata vincente, con un boom di richieste da parte dei fan. Un contributo prezioso che anno dopo anno serve a far quadrare i conti di una struttura che si basa essenzialmente sul volontariato e sulla generosità di chi contribuisce alla sua sopravvivenza. "Ringraziamo come tutti gli anniperché anche quest'anno, come sempre, è arrivato il suo regalo e ringraziamo tutti quelli che hanno pensato a loro con bellissimi doni, siete stati tantissimi come sempre nominarvi uno ad uno sarete veramente impossibile", hanno scrittosu Facebook per ringraziarlo.Del resto è risaputo che Lorenzo è un grande appassionato di animali, non solo cani ma anche gatti, con i quali si fa spesso riprendere nelle foto, una passione condivisa anche dalla moglie Francesca Valiani. Oltretutto, lo storico cane del cantante, Pinocchio, è un trovatello che è stato adottato dalla famiglia Cherubini proprio dal canile di Cortona. Come scordare poi il collegamento con il, durante il quale Jova con la moglie e la figlia Teresa presentarono l’intera famiglia, compresi i 3 cani e i 2 gatti, tutti e cinque con un passato infelice alle spalle. Rilanciando così l'importantissimo messaggio cheè meglio che acquistarlo.