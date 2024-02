Il ladro gentiluomo "con un cuore": ruba la macchina agli sposi, poi la restituisce

L'auto rubata agli sposi

L'amara sorpresa al risveglio

Il "ladro con il cuore"

": ruba l'auto a una coppia die poi la restituisce. La macchina, una Fiat Punto evo, l'hanno trovata i Carabinieri questa mattina in via Zara, in pieno centro di Foggia. Segno che anche chi commette un crimine può sempre redimersi. In nome dell'amore, perlomeno!L'automobile della coppia, Pasquale e Rosalba, era stata rubata domenica mattina, subito dopo il loro matrimonio, con all'interno ie quelli del figlio dei due coniugi. Poi nella mattinata di mercoledì 30 agosto un carabiniere libero dal servizio ha notato un mezzo che intralciava il transito. Era infatti parcheggiata in una via della stazione ferroviaria del capoluogo in un punto in cui occludeva l'ingresso condominiale.Avvisati subito i colleghi alla centrale della Polizia Locale, in attesa della pattuglia ha notato che all'interno dell'abitacolo c'erano un vestito bianco da sposa e un completo blu da uomo, ed ha subito capito che si trattava proprio dell'alla coppia, originaria dei Monti Dauni ma residenti a Roma. Il militare ha notato anche il biglietto del malvivente , un semplice foglio bianco con una scritta a pennarello in cui si leggeva: "ladro si ma con un cuore". Gli sposi , dopo le nozze festeggiato nel comune di origine, avevano infatti deciso di pernottare in un hotel nei pressi della, parcheggiando in zona l'auto. Domenica mattina, il giorno dopo il loro fatidico "sì", Pasquale è uscito dall'albergo per prendere un paio di scarpe di ricambio dall'automobile ma il mezzo non c'era. "Siamo rimasti scioccati - confessa Rosalba a Foggia Today -. Abbiamo passato una bellissima giornata, e poi, il giorno dopo, non trovare la macchina è stato un. Dopo la colazione, siamo scesi per prendere un paio di scarpe di ricambio di mio marito prima di andare via, ma l’auto non c’era più". Subito dopo l'amara scoperta del furto la moglie ha lanciato anche un appello ai ladri , perché restituissero almeno gli abiti del matrimonio, a cui tenevano tantissimo. "In auto c’era il mio abito da sposa, la giacca di mio marito e il vestitino del bambino per la cerimonia – ha spiegato sui social -. Se avessi saputo una cosa del genere, non ci sarei mai andata e sarei tornata a dormire a casa. Non immaginavo potesse accadere". Parlando quindi del vestito, che Rosalba ha acquistato a Roma per poi andare a sposare il suo Pasquale nella loro regione d'origine, la Puglia, la ragazza diceva: "Era proprio bello, mi dispiacerebbe davvero tanto non rivederlo più. Aiutatemi a ritrovarlo".Passano due giorni e le speranze di marito e moglie iniziano ad affievolirsi, quindi ieri hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Foggia. L'invito, a questo punto, è quello a mettersi una mano sulla coscienza e a restituire loro almeno quegli abiti: "Per noie costituiscono il ricordo, ormai, del nostro giorno più bello".Un appello accolto dal "ladro con il cuore" che questa mattina ha fatto trovare l'auto e, soprattutto, i tre vestiti. "tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell'auto e soprattutto dell'abito da sposa. Se non ci fosse stata una vera e propria mobilitazione, questo risultato non sarebbe arrivato". Lo dice Pasquale, 36 anni, marito di Rosalba, 37, la coppia di novelli sposi, con un bimbo piccolo, ai quali nella notte tra sabato e domenica scorsi era stata rubata l'auto con gli abiti da cerimonia parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. "Stamani siamo stati contattati dal comando dei carabinieri che ci ha avvertito del ritrovamento - continua l'uomo -. Ora siamo in viaggio di nozze all'estero, e siamo davvero felici del ritrovamento. Al ladro non sento di dire nulla, anche perché non credo si sia pentito, ma che sia stato portato alla restituzione proprio per lache c'è stata in città. Noi viviamo e lavoriamo a Roma, ma siamo sempre felicissimi di rientrare in provincia di Foggia, nel nostro comune sui Monti Dauni". La storia a lieto fine della coppia si concluderà appena tornerà dal viaggio di nozze, quado Rosalba e Pasquale rientreranno in possesso del mezzo e degli abiti.