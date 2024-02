Il Museo del Calcio diventa accessibile alle persone con disabilità sensoriali

Il Museo del Calcio diventa più accessibile

Realtà Aumentata, attraverso la quale i visitatori e le visitatrici sordi e sorde possono accedere a una videoguida in LIS, semplicemente inquadrando alcuni dei cimeli esposti e l'Internet of Things che grazie all'utilizzo di sensori di prossimità permette ai visitatori e alle visitatrici ciechi e cieche di accedere alle audioguide delle singole sale nel momento in cui vi entrano.

Realtà Aumentata e tecnologia beacon

Come partecipare al festival

Ila Coverciano come non lo avete mai visto.con l'obiettivo di far apprezzare a tutti la sua ricca collezione, che racconta oltre un secolo di sfide e avventure del calcio italiano, il museo arricchisce la propria offerta ai visitatori e abbina al percorso museale una, specifica perPasseggiando tra le sale della galleria, sarà possibile infatti ripercorrere la storia azzurra grazie ad una nuova applicazione, sia per sistemi Android che iOS, e disponibile su entrambi gli store come ìMuseo del Calcio Open', in grado diai visitatori ciechi e ipovedenti, e sordi e ipoudenti. Uno strumento digitale che permette unacon le opere esposte, secondo i nuovi standard della transizione digitale, ma anche una connettività maggiore per le persone con bisogni speciali.E sulla grande innovazione non poteva mancare il commento del presidente della Fondazione Museo del Calcio,, che ha messo in evidenza il grande risultato raggiunto: "E' uno straordinario risultato quello raggiunto dal Museo del Calcio di Coverciano, sempre più inclusivo e fruibile". E ancora: "Il nostro obiettivo è quello die di rendere accessibile a tutti la passione che si respira nelle nostre sale. Questo progetto è stato possibile grazie all'apporto fondamentale della Fondazione CR di Firenze e il ringraziamento, mio e di tutto il museo, va al suo presidente, Luigi Salvadori".L'obiettivo, come accennato in precedenza, è quello di. Perdurante tutto il percorso di visita, l'utente, sfruttando la tecnologia della Realtà Aumentata, dovrà inquadrare il cimelio specifico per poter così vedere sullo schermo del proprio dispositivo mobile un video realizzato utilizzando la LIS (Lingua dei Segni Italiana), che racconta la storia azzurra dietro quel trofeo o quella maglia. Ma non è tutto qui. Per le personel'applicazione dispone di un'audioguida che, grazie alla tecnologia beacon, si attiva automaticamente durante la visita, raccontando passo dopo passo tutto ciò che è presente all'interno del museo e dando indicazioni dettagliate a ciechi e ipovedenti anche su come potersi spostare da soli all'interno delle sale. L'iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e l'applicazione, realizzata da R2A , ha permesso alla stessa azienda di essere tra le finaliste del ' Premio Luce! Startup Inclusiva ', la cerimonia che intende premiare "quelle aziende italiane che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell'inclusione sociale".Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui.