Il primo Gender Café italiano alla Casa delle Donne. "Stereotipi ancora presenti"

"È essenziale che ci riuniamo per investire nelle donne"

Quattro incontri per un evento unico. Sabatoinfatti,, presso la Casa Internazionale delle Donne in Via della Lungara 19, si terrà l'evento inaugurale delLa prima edizione del Gender Cafè ( qui il programma ) nasce con l’intento die proporre, attraverso un team multidisciplinare, collaborazioni ma anche momenti di confronto e dialogo che abbiano una valenza innovativa promuovendo strumenti e servizi che possano rispondere a specifiche problematiche di genere. “Innescareche facciano emergere in modo chiaro la persistenza di stereotipi di genere e dimostrare che gli atteggiamenti che ne derivano creano comportamenti disfunzionali soprattutto tra i più giovani” afferma, coach e counselor corporate, ideatrice del progetto., direttore esecutivo di UN Women, in seguito all’uscita del rapporto dell’ONU sul tema delle disparità ancora esistenti, è convinta che gli incontri possano portare dei benefici, visto che secondo il resoconto siamodalla parità di genere : "È essenziale che ci riuniamo ora pere nelle ragazze per riprendere e accelerare i progressi. I dati mostrano innegabilmente regressioni aggravate dalla crisi globale, che si tratti di reddito, sicurezza, istruzione o salute…”. Con loro nel team del Gender Cafè alcune figure femminili d’eccellenza:, Head School of Gender Economics Unitelma Sapienza di Roma,, Amministratrice Delegata di Tack TMI Italy, brand di Learning & Development di Gi Group Holding,, Giornalista e Sociologa,, Fashion Trend Researcher, “Diversity & Inclusion”, IUAV-Venezia, IED Milano e Rome Business School. Ognuna di loro con anni di esperienza e tanta voglia di condividere con le partecipanti all’incontro le loro competenze, lavorando insieme per congegnare nuovi paradigmi che inneschino azioni di public engagement e processi di cambiamento sociale. Ma quella del Gender Café è soprattutto un’che hanno intrapreso, di piccola imprenditoria, start up e vogliono creare sinergie, scambi, ampliare la propria visione di business, fare networking, generare opportunità.