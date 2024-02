Il sorriso fra un bimbo nato senza braccia e gambe e il padre mutilato per la guerra: la foto dell'anno parla al cuore del mondo

La tragedia della guerra e un sorriso che strappa via in un istante tutto l’orrore. Munzir al-Nazzal è unnel conflitto siriano cheMustafa,. I due, riuscendo a essere felici almeno per un momentoche li avvolge da un decennio, in una spirale di violenza e sangue che sembra non avere mai fine. Munzir e Mustafa sono stati immortalati dalin uno scatto ‘' alche ha già fatto il giro del mondo, finendo anche sulle pagine dell’autorevole Washington Post.

"Volevamo portare l’attenzione su questo dramma", ha raccontato Aslan, auspicando di poter aiutare così il piccolo. La sua famiglia è fuggita tre anni fa dalla Siria e ora, al pari di altre centinaia di migliaia di rifugiati, si trova nelle regioni meridionali turche di confine. Mustafa è affetto da una malformazione «conseguenza dell’assunzione di farmaci da parte della madre, colpita anche dai gas" nel corso dei combattimenti furiosi nella regione di Idlib. Il bimbo ha solo 5 anni, avrebbe bisogno di cure continue e speciali protesi elettroniche: "Giuro, ho girato ogni ospedale, ogni villaggio, ma non ho ottenuto nulla"», dice il papà Munzir, che si preoccupa più della felicità del figlio che della sua menomazione di guerra. In Turchia fino ad oggi non hanno trovato risposte.

"Quella foto è arrivata al mondo, abbiamo cercato per anni di farci sentire per aiutare mio figlio con i trattamenti, faremmo di tutto per dargli una", si commuove, la signora Zeinab. E mentre i genitori parlano con i cronisti in un negozio trasformato in un precario alloggio, il piccolo Mustafa, finché arriva lache lo sistema su un divano. "Ha una grande forza", assicura il fotografo Aslan, come riporta l'agenzia Ansa."È doloroso dover ancora una volta commentare una foto su una tragedia che non è finita, la guerra in Siria!, sottolinea, portavoce di. "Quello scatto sta facendo il giro del mondo, speriamo solo di non trovarci di fronte all’ennesima prova di. Come quella drammatica di Aylan, speriamo che questa fotomondiali", dice riferendosi al tragico episodio del piccolo migrante sirianoe ritrovato su una spiaggia turca."«Il dramma nel dramma sono i bambini con gravi disabilità, che rappresentano la parte più debole nei conflitti. Ma in quell’immagine - osserva Iacomini - c’è anche un, un sorriso che spunta nonostante il dolore" che segna l’esistenza di quelle persone e di milioni di altre.In Siria, intanto, le armi continuano a uccidere, ferire, mutilare. Dal 2011, quando esplose la sollevazione a Daraa contro il regime di Bashar al Assad, sono oltreaccertati dall’Onu e, di cui oltre. Gli ultimi mesi sono stati segnati da un’escalation di tensioni, con la Turchia schierata nel nord del Paese e Idlib ultima roccaforte della galassia di forze - alcune anche di ispirazione jihadista - che combattono contro Assad e gli alleati russi. E sarebbe proprio il governo di Damasco adevoluti dall’Onu per far fronte al dramma della popolazione. Secondo uno studio del think-tank americano Centre for Strategic and International Studies, il governo di Assad "ha accantonato, prelevando". In questo quadro, denuncia il gruppo in uno studio, "i finanziamenti umanitari sono divenuti la principale fonte di introiti del regime", sottoposto da anni a sanzioni internazionali. Tutto ine alle altre migliaia e migliaia di vittime di questo conflitto infinito.