Gli studenti di oggi sono i guardiani del mare di domani. A scuola di tutela della biodiversità marina con il progetto di AXA

La biodiversità marina, la sua bellezza, la necessità di tutelarla. Sono i temi di un nuovo progetto di edutainment in partenza nelle scuole di tutta Italia. Si chiama “Guardians of the Sea per Ocean Ambassador” ed è il progetto di educazione e sensibilizzazione ambientale promosso da AXA Italia e realizzato da VIK School in collaborazione con Worldrise.

Si parte in questi giorni a Roma, per poi toccare anche gli istituti del Nord e del Sud Italia, con attività ludiche e giochi di ruolo interattivi pensati per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Tra i protagonisti, in qualità di ambasciatori del mare “d’eccezione”, anche agenti AXA presenti nei territori e formati dai biologi di Worldrise. L’iniziativa apre ufficialmente la nuova edizione dell’Ocean Ambassadorship Program, programma di educazione ambientale ideato da AXA Italia nell’ambito dell’impegno per il “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile” (2021-2030), promosso dalle Nazioni Unite.

Il progetto

Come detto, obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare i più giovani sull'importanza della tutela degli ecosistemi marini, ispirandoli a essere ambasciatori attivi nella salvaguardia del mare e delle sue risorse, fornendo conoscenze scientifiche e strumenti pratici per promuovere comportamenti sostenibili. L’iniziativa è promossa da AXA Italia e realizzata da VIK School, startup EdTech specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, con il supporto di Worldrise, no-profit impegnata da oltre un decennio in iniziative di conservazione efficace dei mari italiani e partner di lungo periodo di AXA Italia.

Cosa faranno bambini e ragazzi

In presenza e online, i protagonisti saranno bambini e ragazzi delle scuole primarie (classi quarte e quinte) e secondarie di primo grado, attraverso un percorso formativo che, tra giochi di ruolo interattivi e momenti di confronto, animati da esperti di VIK School e dai biologi di Worldrise, li porta alla scoperta della bellezza e fragilità del mare e del valore della sua biodiversità.

Attraverso una app realizzata da VIK School, le classi seguiranno le avventure di un gruppo di amici, uniti dalla passione per l'ambiente e dalla volontà di fare la differenza, in un viaggio per conoscere la biodiversità marina, le sfide che essa affronta e le azioni concrete che possiamo intraprendere per proteggerla. In aula, in qualità di ambasciatori del mare “d’eccezione”, anche agenti AXA presenti sui territori, formati ad hoc dai biologi di Worldrise.

I numeri

Il progetto avvia ufficialmente la seconda edizione dell’Ocean Ambassadorship Program, programma di educazione ambientale ideato da AXA Italia nel 2023 per il “Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile” (2021- 2030) promosso dalle Nazioni Unite, coinvolgendo 100 collaboratori AXA e, incluse sessioni di formazione online, oltre 10.000 studenti di 50 scuole primarie e secondarie italiane. La tutela dell’ambiente e della biodiversità costituiscono per AXA Italia uno dei pilastri del Piano Strategico “Unlock the Future”, in un impegno di lungo periodo sul clima come sfida chiave globale, sia in termini di business, che di progetti concreti volti a favorire una maggiore consapevolezza verso istituzioni, imprese, clienti e cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

L’impegno di Axa, VIK School e Worldrise

Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia, sottolinea che “in AXA la sostenibilità è un pilastro strategico, su cui ci impegniamo non solo in termini di business, ma anche di diffusione di una maggiore consapevolezza sull’importanza di proteggere gli ecosistemi ambientali. Pensiamo che su un tema cruciale come questo occorra il contributo di tutti e che la strada passi anche dall’educazione delle nuove generazioni, in un dialogo che, attraverso il linguaggio del gioco, sia di ispirazione e stimolo per immaginare e costruire un futuro migliore”.

Pasquale Battaglia, Co-founder e CEO di VIK School, spiega invece che “noi crediamo che l’educazione debba partire dall’emozione, e che ogni bambino sia chiamato a essere parte attiva del cambiamento. Con ‘Guardians of the Sea’ abbiamo intrecciato storie, gioco e tecnologia per ispirare le nuove generazioni a comprendere, rispettare e tutelare gli ecosistemi marini. Insieme ad AXA Italia e Worldrise portiamo nelle scuole un’esperienza che non si limita a trasmettere conoscenze, ma accende consapevolezza e responsabilità. Per Mariasole Bianco, esperta di conservazione dell'ambiente marino e Presidente di Worldrise “la protezione del nostro mare inizia dalla conoscenza, ma solo lavorando insieme può trasformarsi in azione. È con questo spirito che abbiamo rinnovato la collaborazione di Worldrise con AXA Italia e il programma Ocean Ambassador, quest'anno arricchito dal contributo di VIK School. Un percorso educativo sempre più completo".

Le prime tappe

Tra le prime tappe: 2 aprile, Roma – Scuola secondaria di primo grado Cardarelli e Scuola primaria Vaccari; 9 aprile, Roma – Scuola secondaria di primo grado Via delle Costellazioni e Scuola primaria Via Orsa Maggiore; 11 aprile, Monopoli – Scuola primaria Via Dieta; 15 aprile, Roma – Scuola primaria Anna Frank.