Il viaggio di Rita Collins, la libraia errante con 700 volumi in giro per gli Stati Uniti

"L'eroe della nazione", l'omaggio della tv alla 71enne

L'allontanamento dei luoghi comuni degli Stati Uniti

Chissà se in uno di quei, in futuro, ce ne sarà almeno uno che parlerà di lei. Quello che è certo è che, grazie alla suae ai suoi volumi, ha dato la possibilità i cittadini statunitensi di leggere qualsiasi cosa volessero (o giù di lì) per ben tre volte.Tutto è cominciato quando l'ex insegnante ha capito che nella sua cittadina del Montana,, appena 1500 abitanti, non ci sarebbe stata abbastanza clientela per il suo progetto. E da lì l'illuminazione: Collins ha comprato un furgone e grazie all'aiuto di un esperto lo ha fatto diventare un camper con scaffali pieni di libri, soffice moquette, due poltroncine e un tavolino. Non contenta, insieme ad un grafico, ha disegnato un marchio che ricorda quello dei commercianti che al tempo dei pionieri giravano il Far West, e ha deciso di partire. La libreria itinerante si chiama, in onore della Santa delle cause impossibili, perché come dice la 71enne "sembrava davvero un sogno impossibile nel 2016". Ma che è diventato realtà, trasformandosi addirittura in un mito visto che oggi la libreria errante è stata nominata "" dal canale tv NewsNation. Rita ha già attraversato gli Stati Uniti , oltre ad aver compiuto lunghe missioni in altri 30 Stati. Il modus operandi è il solito: parcheggia davanti ad un bar o ad un mercato, allunga la tenda del suo furgone, tira fuori il tavolino e la macchina da scrivere e il gioco è fatto. In pochi minuti la folla è tutta davanti a lei. La sua libreria contiene una media di 700 libri, tutti organizzati meticolosamente per argomento in scaffali angolati in modo che nelle curve e nelle discese i volumi non volino da tutte le parti.Nessun problema perché in quel caso in soccorso dell'insegnante arrivano amici, conoscenti e clienti che si mettono in moto per correre in suo soccorso. È successo nella Carolina del nord, ad Asheville, dove il suo furgone è stato riempito di nuovo grazie al passaparola. E Collins mette sempre a disposizione dei suoi avventori un consiglio su quali volumi scegliere: "Quelli che consiglio in questo momento? The stone sister di Caroline Patterson, The Wolverine way di Douglas Chadwich o The gentleman in Moscow di Amor Towles". Tutti romanzi di formazione che vanno dalla saga familiare alla salvaguardia ambientale . La donna ha voluto anche rendere omaggio agli Stati Uniti allontanandosi dai suoi. Infatti, nonostante i suoi anni di vita itinerante, non ha mai avuto scontri con la criminalità e con la violenza e non ha avuto a che fare con episodi d’odio , quell'odio che divide il Paese: "Le comunità sono ancora forti, la gente parla, discute civilmente ed è sempre gentile. Certo - spiega - Non viaggio mai di notte e non mi fermo nei grandi parcheggi dei camionisti. Dovunque cerco di trovare un letto per la notte attraverso Servas, un’organizzazione senza scopo di lucro che fornisce un servizio di scambio di ospitalità. In tutti questi anni sarò stata in hotel solo due o tre volte, e posso dire di aver sempre incontrato persone gentili e disponibili". E infine un ultimo consiglio per i giovani che intendono seguirei i suoi passi: "Certo che lo consiglio come mestiere, così possono mantenersi e girare il mondo." Di chilometri Rita ne ha fatti tanti, ma la domanda è scontata: "Quanti ne farà ancora in giro per gli Usa?". La risposta è semplice: