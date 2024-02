Il video del prigioniero russo aiutato dagli ucraini. Una donna chiama sua mamma: "Natasha, tuo figlio sta bene"

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 2, 2022

Today, after the phone talk with her captured at war in #Ukraine son, a Russian soldier Sergey Ochirov, his mother went on a protest in #Buriatia of Russia. She stood under the Lenin monument in capital Ulan-Ude with a sign "No to War". Thread ⬇️Source: https://t.co/64HtB2PC5c pic.twitter.com/iMCLsikpB9 — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 2, 2022

Anche in guerra qualche spiraglio di umanità è possibile. In Ucraina, mentre l'invasione russa prosegue , è stato diffuso- rilanciato su Twitter da Matthew Luxmoore, inviato a Mosca de The Wall Street Journal - in cui si vede unaiutato da alcuni civili ucraini , i quali gli offronoe une lo lasciano chiamareper farle sapere che sta bene. Ecco il video:Nel video si vede il, un ragazzo, bere un tè caldo e mangiare qualcosa, mentre una donna gli porge dell'altro cibo e una ragazza tiene un telefono davanti al soldato russo, mentre lui parla incon la madre. Il giovane prigioniero si riscalda sorseggiando il tè e dando qualche morso al cibo che gli è stato offerto. Poi, quando gli viene passato il collegamento con la mamma,. La ragazza ucraina che tiene il telefono in mano dàal prigioniero russo e poi dice alla mamma del soldato: "Non ti preoccupare Natasha, è vivo e sta bene. Ti richiameremo più tardi".Probabilmente. Questo perché mercoledì 2 marzo il ministero della Difesa ucraino ha diffuso sui social un comunicato in cui viene spiegato che "i soldati russi che sono stati fatti prigionieri saranno resi alle madri che verranno a prenderli a Kiev". Nel post diffuso su Facebook vengono anche comunicati i dettagli di come riportare a casa i figli prigionieri. Per scoprire se il proprio figlio è stato fatto prigioniero o se èbisogna chiamare un numero di telefono riportato nel volantino del ministero o mandare una mail. Se dunque le madri russe scoprono che il proprio figlio è stato fatto prigioniero potranno andare a riprenderlo "raggiungendo Kaliningrad o Minsk. Da lì in autobus o in taxi fino al confine con la Polonia. Quindi - comunica il ministero della Difesa ucraino rivolgendosi alle madri russe - attraverso il territorio polacco potrete raggiungere il checkpoint con l'Ucraina. Lì verrete accolte e scortate a Kiev, dove vostro figlio vi sarà riconsegnato".A Uland-Udé, città della Siberia meridionale, unaè scesa in strada protestando con un cartello "" dopo aver riconosciuto in un video il figlio fatto prigioniero in Ucraina. Al Baikal Journal, quotidiano locale, la donna ha dichiarato: "Voglio che la gente capisca che questo video non è un falso. Io sono sua madre". La signora ha quindi raccontato di aver provato a contattare il Ministero della Difesa della Federazione Russa ma la sua chiamata è stata respinta.E così la signora è scesa in strada, e con un cartello "No alla guerra" ha protestato davanti al monumento di Lenin della città di Uland-Udé. Alle telecamere ha poi dichiarato: "Non ho avuto più nessuna informazione su mio figlio. Voglio solo che torni a casa".