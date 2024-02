Ilaria Salis in catene, l'urlo corale: "Riportatela a casa"

La rabbia del padre Roberto

Perché Ilaria Salis è finita in carcere

Tajani all'Ungheria: "Rispettate i suoi diritti"

Il possibile spiraglio

Con leche proseguiva fino alle caviglie,e con una guardia che la tratteneva con un'. E' stata questa l'entrata choc in aula di, la 39enne milanese accusata dida quasi un anno nel, per la prima udienza del processo. Nelle ore in cui le immagini del processo a Ilaria Salis in Ungheria hanno raggiunto l’Italia, ha superato le 50mila firme (il contatore ne segna adesso 53.660) la petizione online lanciata su Change.org dal “Comitato Ilaria Salis libera” che chiede al Governo italiano e al Presidente della Commissione per i diritti umani del Parlamento Europeo di attivarsi per riportare in Italia la donna italiana di 39 anni che dallo scorso febbraio è rinchiusa in carcere a Budapest., un'immagine pazzesca. Ci aveva detto che veniva sempre trasferita in queste condizioni ma vederla ci ha fatto davvero impressione", ha riferito all'ANSA, uno dei suoi avvocati presenti in aula. Poi ci ha pensato ila rincarare la dose:e i politici, il governo e i giornali fanno finta di non vedere". La donna, che si è dichiara innocente fin da subito, intanto dovrà rimanere ancora a lungo in cella, visto che la prima udienza è stata aggiornata al 24 maggio.Salis, docente milanese e, è accusata di lesioni aggravate ai danni di due neonazisti, lesioni che sono guarite in 5 e 8 giorni, ma che per i magistrati ungheresi sarebbero stati "". Per questo la procura della capitale, che rappresenta l'accusa, ha chiesto una condanna aIl fatto che ha portato la donna in carcere è avvenuto nel "", cioè l'11 febbraio, in cui i neonazisti di tutta Europa commemorano le truppe tedesche e ungheresi che nel febbraio del '45 affrontarono l'Armata Rossa, all'epoca impegnata a liberare la città dalla morsa del nazismo.Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Giustiziache ha dichiarato: "E' una fotografia molto dura. Abbiamo incontrato il padre, naturalmente la magistratura ungherese è sovrana. Ci si può attivare, così come ci stiamo attivando, attraverso i canali diplomatici, facendo tutto il possibile per attenuare le condizioni rigorose in cui è detenuta". Nel caso di Ilaria Salis "Siamo in presenza di una palese violazione del diritto europeo relativo alle persone sottoposte a processo". Lo dice in un'intervista a La Stampa, ex ministra degli Esteri. "Vergogna. Non si fa. Ma non in Europa, in nessuna altra parte del mondo. Vedere qualcuno in catene è orrendo e non ha senso. Ho pensato che Orban lo abbia fatto come provocazione...La cosa è in sé è ributtante, sono stupito che sia avvenuto, la nostra reazione dovrebbe essere più forte, anche visti i rapporti della nostra premier con Orban". Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Commissione europeaOra sembra che qualcosa si stia muovendo: il ministro degli Esteri Antonio Tajani infatti ha incontrato a Bruxelles il suo omologo ungherese Peter Szijjarto. "Questa volta mi sembra che si sia ecceduto:e non è in sintonia con la nostra civiltà giuridica. Gli avvocati devono chiedere gli arresti domiciliari in Italia", lo ha ribadito il politico in un'intervista a Radio Anch'io. Lo stesso ministro degli Esteri aveva già commentato il caso su X: "Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché, previsti dalle normative comunitarie, della cittadina italiana Ilaria Salis detenuta in attesa di giudizio"."Adesso lo Stato italianouna situazione carceraria e processuale che vìola le nostre leggi", ha proseguito l'avvocato Losco. Poi ha aggiunto: "Anche perché Ilaria si è dichiarata non colpevole ma ha spiegato di, che non le sono stati mai tradotti, e di non aver ancora visto le immagini su cui sostanzialmente si fonda l'accusa. E quindi ha riferito di non poter presentare nessuna memoria, cosa che è ammessa nel processo ungherese". Per questo, ha insistito, "e il governo deve fare subito qualcosa perché questa situazione deve finire subito".c'è e viene dall'Ue: il commissario alla Giustizia Didier Reynders ha fatto sapere che "la Commissione è sempre disponibile ad aiutare nel quadro di questi contatti bilaterali che sono stati presi dall'Italia con l'Ungheria".