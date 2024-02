Impollinèmesi, il primo eco-murale multimediale d'Italia: purifica dall'inquinamento

L'opera purificherà ogni giorno l'aria dall'inquinamento

"Impollinèmesi racconta l'amore visto attraverso gli occhi delle piante"

, il primod'Italia è nato in Toscana, asulla Scalinata Monterosso. Un'opera inedita, realizzata da Zed1 cona cura del soundesigner Alessio Mosti edi Silvia Scaringella, che, omaggiando l'importanza e la funzione dellenell', ne ha trasformato, modificandolo in narrazione e installazione artistica aumentata di prossimità.Oltre alla collaborazione e la curatela della no profit Yourban2030, insieme all'Accademia di Belle Arti di Carrara, con il patrocinio del Comune di Carrara, grazie al sostegno della Fondazione Marmo e alla consulenza scientifica dell'apicoltrice Martina Bigi, il progetto riunisce le ricerche diper provenienza e mondi di riferimento in un'opera di arte urbana purificatrice d'aria realizzata con(purificherà ogni giornoprodotto da 31,5 auto Euro 6, assorbendo 6,8 kg di CO2 nel primo mese di applicazione). La scultriceè molto entusiasta dell'iniziativa visto che essa ripercorre un pò la storia architettonica dell'Italia: "L'idea mi è sembrata innovativa anche se può trovarenon a caso in Italia siamo famosi per affreschi e grottesche sulle pareti dei palazzi come la nostra decorazione a bassorilievi e altorilievi insieme alla pittura. L'innovazione potrebbe essere la musica, che viene percepita adesso attraverso le nuove tecnologie tramite codice QR".La vera svolta l'ha data l'artista del suono Alessio Mosti che è riuscito a trasformare il suono delle api in vera e propria colonna sonora dell'opera. "Resisto la colonna sonora che si può ascoltare sul murales di Zed 1 nasce in due momenti:, in cui mi sono recato sulle coline delle api per collezionare suoni delle api. Attraverso tecniche sperimentali siamo riusciti a far tesoro di un sacco di ingredienti che poi ho portato in studio, li ho rielaborati, e dal suono delle api sono, ritmiche servite per narrare la storia colto quella mattina". E non poteva mancare il commento dell'artista: "Impollinèmesi racconta l'amore visto attraverso gli occhi delle piante. Un cupido fa innamorare i fiori, trafiggendoli con delle frecce su cui a loro volta si posano le api. Cupido, però, non è una divinità,le nuove generazioni, nelle cui mani è il destino delle api e che può ancora decidere di arginare con un suo intervento consapevole lo spopolamento di questa specie preziosa per l'".