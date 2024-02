In casa senza gas? Ecco la guida degli esperti contro il caro-bollette e per l'ambiente

Casa senza allacciamento gas: l'alternativa in cucina

Come riscaldare casa senza allacciamento gas?

Rinunciare al gas è conveniente?

Ai tempi della guerra di Putin, l'elevato costo del gas continua a provocare grandi difficoltà . Ecco allora che una soluzione arriva da Prontobolletta: rinunciare alla sua fornitura e quindi dire addio allauna volta per sempre. Il gas nell'uso domestico viene usato principalmente per, pere, ovviamente, per i. Secondo uno studio effettuato dagli esperti, a marzo 2021 solo ildegli italiani viveva in una casa senza fornitura del gas; ildichiarava di non voler abbandonare il gas poiché non credeva in un effettivo risparmio economico. Mentre l’non era a conoscenza delle alternative al gas metano Lehanno iniziato a diffondersi su larga scala negli ultimi vent'anni e, particolarmente, nell'ultimo decennio. I fornelli a induzione sono in grado di scaldare in tempi molto rapidi e con un’efficienza del 90%. Infatti, il calore prodotto dal campo magnetico generato dalle bobine al di sotto del vetro viene trasmesso omogeneamente alla superficie della pentola, senza alcuna dispersione. "Lenon sono il massimo dal punto di vista della sicurezza. Basti pensare ai rischi legati ad eventuali fughe di gas in casa", fanno sapere gli esperti. "Le cucine a induzione, però, sono molto più sicure rispetto alle classiche cucine a gas anche sotto altri aspetti. Ad esempio, i rischi di ustione sono praticamente nulli. Il fornello si spegne nel momento in cui non vi è alcuna pentola su di esso. Quando è in attività, il fornello trasmette calore solo alla pentola e la parte restante del vetro sarà completamente fredda". Ma perché molte persone non la preferiscono ai piani di cottura a gas per la propria casa? Innanzitutto, chi è cresciuto cucinando con fornelli a gas per tanti anni teme lea una tecnologia di cottura, per certi versi, diversa. Ma il vero ostacolo è rappresentato dallae dall’elevato consumo di kilowatt di energia elettrica che andrà quindi a gonfiare il costo della bolletta della luce. Infatti, non solo un piano di cottura a induzione ha un costo decisamente più alto rispetto ad un piano di cottura gas, ma bisogna considerare anche che si ha la necessità di cambiare il proprio set di pentole e padelle con altrettante idonee e indicate per i fornelli a induzione.Alcune delle classiche alternative al riscaldamento a gas sono rappresentate da. "Mentre il riscaldamento a Gpl potrebbe essere non così conveniente rispetto al gas dati i recenti rincari, una caldaia a biomasse quali legna o pellet ci dà accesso ad un risparmio considerevole rispetto al gas metano. Ma l'alternativa per riscaldare una casa senza allacciamento gas di cui vogliamo parlarvi è la pompa di calore". Una pompa di calore è un sistema che permette di acquisire calore da fonti naturali come aria e acqua che può essere utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria e, appunto, per riscaldare casa senza gas (e raffreddarla). Esistono diverse tipologie di pompe di calore ma tutte sfruttano esclusivamenterendendole, di fatto, una tecnologia completamente eco-friendly non inquinante. Qualsiasi pompa di calore permette di vivere in una casa senza allacciamento gas poiché tutte in grado sia di fornire acqua calda sanitaria che di riscaldare e rinfrescare la propria casa. Infine, se associata con un impianto fotovoltaico la pompa di calore può avere un rendimento maggiore (specialmente nelle ore diurne) e consente un risparmio ancora più netto, considerando la produzione autonoma di energia solare. I vantaggi sono tanti ma, anche in questo caso, bisogna fare i conti con l’elevato costo per l’acquisto del sistema. Infatti, una pompa di calore ha un costo medio che si aggira intorno ai 10mila euro. Non sorprende, infatti, che tantissime famiglie italiane in questi ultimi anni abbiano finalmente preso seriamente in considerazione le pompe di calore con l’arrivo dei bonus di riqualificazione energetica Ecobonus e SuperEcobonus 110% che permettono di recuperare interamente, o parzialmente, la spesa sostenuta.Lo è sicuramente per l'ambiente. "Ora, più che mai, è il momento giusto per investire sulle rinnovabili, non solo per il governo, ma anche per le famiglie italiane", riferiscono gli esperti di Prontobolletta che avvertono: "Quelle di cui vi abbiamo parlato sono le principali alternative al gas per la propria casa. Oltre a garantirvi un risparmio sulla bolletta del gas, impianti come le pompe di calore permettono di sfruttare le energie rinnovabili e di avere una casa eco-friendly che rispetta l’ambiente. Ma, se da una parte si risparmia sul gas, dall'altraper via dei consumi maggiori. Considerando che anche l’energia elettrica ha subito pesanti rincari negli ultimi mesi, il risparmio di una casa priva di gas non è sempre garantito. Non possiamo, infatti, non considerare il costo di tali impianti. Però, se la vostra casa gode di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia, i consumi maggiorati non devono spaventarvi. Tra le alternative da considerare, inoltre: il. I mini impianti eolici per casa, infatti, costano molto meno dei pannelli solari ma garantiscono un serio risparmio sulla bolletta della luce. L’Italia, insieme agli altri paesi Europei, deve adeguarsi alle politiche del Green Deal dell’Unione Europea per raggiungere l’obiettivo net-zero. "Già negli ultimi mesi, il governo ha introdotto diversi strumenti per agevolare l’acquisto di impianti di energia rinnovabile e siamo certi che, nel breve futuro, assisteremo all'introduzione di nuovi incentivi, sempre più potenti".