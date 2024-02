In Polonia scatta il primo processo contro un'attivista che ha violato la legge sull'aborto

La legge anti aborto

Come eludere le restrizioni

Il caso dell'attivista Wydrzyńska

La campagna #IamJustyna

Era solo questione di tempo, quel tempo che spesso molte donne non hanno. Insarà la prima a subire unper aver violato la restrittiva legge anti aborto , 47 anni, fa parte del collettivo: la sua colpa è quella di aver aiutato una donna ad abortire illegalmente, fornendole delle compresse che inducono l'interruzione della gravidanza. La prossima settimana dovrà comparire davanti ai giudici e se dichiarata colpevoledi carcere. "Potrei essere trattata come la maggior parte delle persone in questa situazione e ottenere una sospensione della pena di sei mesi – ha detto la donna al Guardian, intervistata nella sua casa poco fuori Varsavia – o potrebbero voler fare di me un esempio e mandarmi in prigione, forse anche per anni".Da decenni ormai l'accesso all'aborto è soggetto a leggi severe in Polonia, ma da fine gennaio dello scorso anno è quasi impossibile per le donne accedere legalmente a un'interruzione di gravidanza in sicurezza. Il governo polacco ha infatti introdotto nella sua legislazione una sentenza della Corte suprema (del 22 ottobre 2020), che dichiarava, eccetto le interruzioni di gravidanza chieste dalle, o nel caso che si profili. Con l'entrata in vigore della legge è stata resa illegale anche l'interruzione di gravidanza nel caso die in caso di problemi sanitari tali da implicare l'del neonato. La misura, tuttavia, criminalizza solo chi pratica l'aborto e non i pazienti su cui viene eseguita la procedura."In fondo sapevamo che qualcosa del genere poteva accadere. Siamo sempre state esposte pubblicamente per quello che facciamo, non l'abbiamo mai nascosto", ha spiegato al Guardian Natalia Broniarczyk, un membro di ADT, a proposito del lavoro dell'organizzazione. Il collettivo è sempre stato molto attento ad, anche perché "La legge sull'aiuto all'aborto risale agli anni '90 – ha detto infatti un'altra componente di base ad Amsterdam –. A quei tempi, gli aborti chirurgici erano l'unica opzione, quindi è stata scritta pensando a un coinvolgimento diretto dei medici". ADT ha quindi cercato di eludere le restrizioni indirizzando le donne che cercavano l'aborto a, che potesseropiù comuni per praticarlo a casa, inviandoli per posta.Il caso di Justyna Wydrzyńska risale al febbraio 2020: l'attivistache aveva in casa a una donna che l'aveva contattata. "Erae stava subendo– ha detto al Guardian –. Ho abortito a 12 settimane e sono stata anch'io in una relazione violenta. So cosa significa trovarsi in quella situazione. Aiutarla è stata per me la prima risposta umana". La donna, racconta Wydrzyńska, in precedenza aveva cercato di andare Germania per sottoporsi all'interruzione di gravidanza, ma il marito le aveva impedito di farlo. Nel frattempo era scoppiatae "il servizio postale polacco aveva annunciato che le spedizioni internazionali potevano essere sospese o compromesse. Non avevamo più tempo", ha aggiunto. Quando il pacco con i farmaci è arrivato, a casa della coppia si sono presentati anche gli, secondo quanto riferito. Lo stress per la successiva indagine, comunque, le avrebbe causato un aborto spontaneo. Più di un anno dopo le forze dell'ordine si sono presentate a casa di Justina Wydrzyńska e le hanno confiscato ogni medicinale che aveva in casa, così come i computer suoi e dei suoi figli. "Immagino che", ha scherzato Wydrzyńska. "Era la prima volta che correvo un rischio, e bam: sono stata incriminata".L'attivista 47enne è impegnata da oltre 15 anni nelle battaglie pro aborto, ha fondandodove le donne potevano scambiarsi informazioni sulle poche possibilità di accedere all'igv ancora disponibili e dal 2019 è impegnata con ADT. Il collettivo, dopo l'annuncio del processo contro di lei, sta lanciando una, per promuovere la solidarietà e la sorellanza, così come per aumentare lasulla situazione delle donne in Polonia. "La legge sull'aiuto all'aborto ha lo scopo di isolare la persona che ne ha bisogno, di farla. Noi vogliamo dimostrare che non sono sole. Che possono contare su di noi e sui loro amici e familiari". Anche Amnesty International Polonia si è schierato contro la decisione delle autorità di incriminare Wydrzyńska: "Accusare Justyna, paladina dei diritti umani, per il suo lavoro legittimo e la sua difesa dell' accesso all'aborto sicuro è inaccettabili! Le dure leggi che limitano l'accesso alle interruzioni di gravidanza in Poloniae mettono a rischio la salute e la vita delle donne, colpendo. La Polonia deve intraprendere azioni urgenti per garantire che i diritti umani delle donne siano pienamente realizzati, compreso l'accesso sicuro all'aborto, e fermare le molestie, le intimidazioni e le accuse contro Justyna e altre persone il cui lavoro e le cui azioni, conformi agli standard internazionali e basate sulle linee guida dell'OMS, possono salvare vite e salute. Chiediamo che le accuse contro Justyna per aver sostenuto l'accesso all'aborto sicuro siano ritirate" ha scritto l'organizzazione umanitaria sui social.