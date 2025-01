“Indosso la mia resilienza”. Bianca Balti pensa alla sua Los Angeles che “brucia tra le fiamme”

Los Angeles brucia ancora. E le fiamme non risparmiano nessuno: gli incendi che divampano da martedì, sostenuti dal vento fortissimo, hanno provocato per ora 11 morti e 150 miliardi di danni ma il bilancio è destinato a peggiorare. 180mila persone sono state evacuate e invitate per ora a non tornare alle loro case mentre i roghi mandano in fumo anche i set di Hollywood e le ville di attori, imprenditori e vip, come Paris Hilton e Mel Gibson. Distrutte in poche ore almeno 10mila tra case e altri edifici, in un’area pari a quella dell’intera città di San Francisco.

Uno scenario apocalittico che non lascia né può lasciare indifferenti, tanto che sono molti i personaggi noti che sono scesi in campo per sostenere la città, la popolazione sfollata e il lavoro dei pompieri impegnati nel contenimento dei roghi e dei soccorritori. Chi promuovendo raccolte fondi, chi andando di persona a dare una mano nei centri di raccolta e di accoglienza delle persone rimaste senza casa (come Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan).

A Los Angeles i roghi vanno avanti da martedì 7 gennaio (Photo by AGUSTIN PAULLIER / AFP)

C’è anche chi, nonostante abiti da anni in quella città che considera la sua casa, sta combattendo una battaglia personale che le impedisce di poter portare aiuti concreti, ma non per questo si ‘scorda’ di quello che sta accadendo fuori dalle mura di casa. Bianca Balti, la supermodella lodigiana che si è trasferita in California anni fa per seguire la sua carriera e qui si è costruita la sua vita con le sue figlie, Matilde e Mia.

Ed è alla città che brucia che rivolge un pensiero emozionato al termine di uno sfogo sui social, in cui parla della malattia contro cui sta combattendo (un tumore ovarico al terzo stadio che le è stato diagnosticato a settembre), delle difficoltà che ha incontrato nella sua esistenza, e dell’aspirazione a un futuro più sereno.

“Ho cercato di mettere i miei sentimenti in parole, combattuto tra la malattia che mi affligge e che sto affrontando con coraggio, e tutto l'amore e la bellezza che mi benedicono, forse ancor di più da quando mi sono ammalata”, scrive in inglese la 40enne, che spesso ha affidato al suo profilo Instagram i suoi pensieri e le emozioni che prova, condividendole con i suoi followers.

“Indosso la mia resilienza come un distintivo d'onore – ha aggiunto Balti –. ho superato molte battaglie, dai cuori spezzati alla dipendenza, e la vita, alle condizioni della vita, non mi spaventa più. Tuttavia, ultimamente mi lascio andare al sogno di una vita senza eventi, dove nulla – né il bene né il male – accade. Tutto questo – conclude con un pensiero proprio a quello che sta accadendo alla sua città d’adozione – mentre Los Angeles, la città che ho scelto come casa, sta bruciando tra le fiamme”.