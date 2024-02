Incinta dal 2004, Britni Church ha 12 figli: "Penso di aver finito, ma mai dire mai"

Mamma di 12 figli "Penso di aver finito, ma mai dire mai"

Jace, 13,

Cadence, 12, e Jesalyn, 10 anni.

In seguito ha conosciuto Chris,

il suo attuale

in Kansas e negli anni sono diventati

genitori di

:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britni Church (@our_large_family_life)

Sui social tanta curiosità e qualche critica

, ma non è così". "Ricevo molte domande del tipo: '

'. Sono pentecostale

(una forma di cristianesimo, ndr)

, ma questo non ha nulla a che fare con il motivo per cui ho così tanti figli".

sicuramente sotto controllo di assistenti sociali. Per questo,

in uno degli ultimi video la donna, visibilmente toccata sul vivo, si è sfogata: "

I parti naturali e il cesareo

Church racconta che alcuni utenti sul web le hanno chiesto dei suoi parti e di come sta andando "là sotto".

ha bisogno di un. Dopo, 10 gravidanze (una trigemellare), quasitrascorsi, ora di dice: "Penso di aver finito con il dodicesimo,". Insomma il riposo è necessario, ma non è detto che la cicogna non torni a bussare in casa della 33enne americana. La mamma dell'Arkansas ha dato alla luce il suo primo figlio a 16 anni, nel 2004, e da allora ha portato avanti gravidanze ogni anno, esclusi il 2013, il 2017 e il 2022.", ha detto a Today Parents con una risata. Però ha anche aggiunto che suo marito Chris, 30 anni, sarebbe felice di averne altri. A soli, nel 2004, Britni è rimasta incinta per la prima volta di, la primogenita, che oggi ha 17 anni. Con l'allora fidanzatino e con altri compagni, nei sette anni successivi,: Jordan, 16 anni, Caleb, 14,marito; oggi vivonoSilas, 7 anni, Christopher Jr. 5 anni, tre gemelli di 3 anni, Oliver, Asher e Abel, e Rowyn, 1 anno.Nelle sue pagine social , ad esempio su quella Instagram "" (La nostra affollata vita familiare) Britni racconta laalle prese con i suoi bambini e ragazzi, dai più grandi alle prese con diploma alla piccolina, che ha recentemente festeggiato il primo anno di vita. "C'è sempre rumore. Qualcuno urla sempre – racconta –. Ma per noi è normale. In qualche modo riesco a soffocarlo". Dal canale TikTok , dove ha oltre due milioni di followers, rivela ad esempio di non ricordare "Più com’è la vita senza il pancione, ma non c’è niente di più bello., perché la mia famiglia è la cosa più bella che ho". La 33enne sostiene che, in generale, c'è un interesse quasi morboso per le famiglie numerose . "Molte persone pensano che siamoTra le domande curiose e i complimenti, sulle pagine social non manca però anche qualche: alcuni utenti hanno infatti duramente criticato la scelta della donna di volere una famiglia numerosa. alcuni l'hanno addiritturaa causa dell'elevato numero di bambini a cui badare, e di essereNon è così, la nostra è una famiglia anomala, grandissima, ma felice. Facciamo molti sforzi, ma sia io che Chris abbiamo alle spalle genitori e parenti che ci aiutano. Non siamo mai soli e vogliamo solo dire che: la nostra missione è diffondere gioia e positività".Nove dei 12 figli di Britni e Chris sono nati con, mentre per i trestato necessario un. Ma ha aggiunto anche che sarebbe perfettamente in grado disana. La donna ha accettato il fatto che sarà sempre indietro con il bucato e le pulizie: trova cracker Goldfish e tagliatelle ovunque, ma ciò che conta è che ogni bambino si senta speciale e amato. "Siamo più felici quando siamo tutti insieme – ha concluso –. Abbiamo un grande scivolo d'acqua e facciamo grigliate e ci sediamo intorno al fuoco.".