Inghilterra, netturbino mette il kilt per protestare contro il divieto di indossare pantaloncini

Ben Grabham, capo dei servizi ambientali del consiglio, ha dichiarato: "Il motivo per cui i nostri addetti alla raccolta dei rifiuti indossano pantaloni lunghi è per proteggerli da oggetti appuntiti che potrebbero essere contenuti nelle scatole per il riciclaggio o nei sacchetti. Stiamo effettuando una revisione di tutte le nostre operazioni in condizioni meteorologiche estreme con il nostro team di salute e sicurezza, ma non siamo sicuri che un kilt sia necessariamente l'opzione giusta per il nostro personale".