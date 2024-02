Insulti antisemiti alla comunità ebraica. L'odio social scaturito da una raccolta fondi

La Comunità ebraica: "Doloroso veder riemergere certe parole"

L'ignoranza e l'odio non hanno epoche storiche. Purtroppo. Insulti e commenti antisemiti sono piovuti sulla Comunità ebraicadopo il lancio di una raccolta fondi per restaurare lae metterla in sicurezza. I commenti antisemiti includevano l'uso di termini dispregiativi come "giudei" per descrivere gli ebrei e suggerivano che gli sforzi di una raccolta fondi mirassero ad appropriarsi di fondi "immeritati" dipingendo gli ebrei come avidi e ricchi, promulgando stereotipi legati al denaro. Laha segnalato i commenti antisemiti all’Osservatorio sull’antisemitismo della Fondazione Cdec che monitora gli episodi di antisemitismo in tutta Italia e all’Ucei, l’unione delle comunità ebraiche italiane.“È abbastanza doloroso – commenta, presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Siena - vedere riemergere messaggi del genere in seguito ad una richiesta di aiuto per difendere un monumento e un pezzo di storia, della città, che è di tutti. Abbiamo letto commenti infarciti di luoghi comuni ed errori anche piuttosto grossolani, per fortuna non sono tutti così e ci sono stati anche messaggi di sostegno oltre alle donazioni che stanno continuando, ad arrivare. C’è solo da augurarci che prima o poi spariscano questi pregiudizi e vengano spazzate via offese e frasi antisemite che non appartengono a città come Siena e Firenze che hanno sempre mostrato vicinanza e sostegno nei nostri confronti”."I commenti antisemiti sulla campagna di crowdfunding portata avanti per restaurare la stupenda sinagoga comparsi sui social ci ricordano che, purtroppo, ancora oggi, dobbiamo contrastare ogni forma di antisemitismo. Esprimiamo la nostra più totale solidarietà e vicinanza". È quanto afferma, presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze.