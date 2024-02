"Io sono, io voto": la campagna di Gruppo Trans per superare le discriminazioni di genere ai seggi

View this post on Instagram Un post condiviso da Cathy La Torre (@avvocathy)

Lapassa anche per il voto. Non stiamo parlando delle cosiddette "quote rosa" ma dell'accesso alle urne: il, infatti, impone che. In alcuni casi i registri erano (e tuttora sono) addirittura diversificati: rosa quello femminile e azzurro quello maschile. Per questo, un anno fa è nataproprio per provare a superare la discriminazione imposta da questa disposizione. In occasione delle, che hanno riguardato 1.157 comuni italiani al primo turno e 65 nei ballottaggi in corso domenica 17 e lunedì 18 ottobre, sono state tanteche, coinvolte in prima persona o semplicemente sensibili alla questione, hanno denunciato, soprattutto attraverso i canali social, come questa distinzione per genere sia. Costrette, molto spesso, ad un coming out forzato, doloroso e perfino imbarazzante.Mettersi nella fila del genere in cui sono nate ma non si riconoscono, sentir pronunciare ad alta voce, come da prassi, i propri dati personali, compreso magari il nome sui documenti che però non le identifica, sono tutte azioni che possono provocare. Situazioni che si sono verificate e che l'associazione Gruppo Trans documenta. L'obiettivo della campagna è allora quello diormai superata nella realtà,. ", sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:; il luogo e la data di nascita; il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita; il titolo di studio; la professione o il mestiere; l'abitazione", si legge all'art. 5 del DPR in questione. Che documenta quanto siaanche solo nel fatto che alle donne venga richiesto il cognome del marito se coniugate o vedove, figuriamoci poi quando si parla di. C'è da dire comunque che questa disposizioneche si recano a votare e, almeno in questo caso, non c'è stata quasi alcuna applicazione, visto il calo sensibile dell'affluenza alle urne rispetto alla precedente tornata elettorale (2016).Il problema però, come sottolinea Gruppo Trans, è che questa norma esiste e fino a che non verrà modificata si può soloda un lato, facendo in modo che si renda conto della discriminazione attuata, e dall'altroper compiere il proprio diritto e dovere di cittadini. Per questo dal 2020 (ma già dal 2016 a Bologna) su gran parte del territorio nazionale si è attivatatutti coloro che non vogliono affrontare il coming out forzato in solitaria. Infine l'associazione ha anche elaboratoper far sì che venga abolita questa pratica discriminatoria e offensiva. Gruppo Trans consiglia di portarlo nel proprio seggio elettorale già redatto e firmato, perché, raccontano i volontari, si sono verificati dei casi in cui il presidente o i suoi delegati hanno cercato di opporsi a questa iniziativa. L'ennesimo esempio di come, l'Italia, sia ancora molto indietro nel riconoscimento dei diritti della comunità Lgbtq+, come scrive la stessa associazione nel comunicato di intenti: "Costringere la comunità trans a coming out forzati in ambienti non preparati ad accoglierli, significa, discriminazioni e violenza in virtù della propria identità di genere".