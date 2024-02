Iran, le proteste per Mahsa Amini non si fermano. La storia del cantante e della dissidente senza velo

Niloofar Hamedi’s photo of Mahsa Amini's parents hugging in the hospital was one of her last posts online before she was arrested days later and her Twitter account listed as suspended.#Mahsa_Amini‌ pic.twitter.com/QpkfaDMNs0 — Negar Mortazavi نگار مرتضوی (@NegarMortazavi) October 12, 2022

La vicenda della giornalista

"Per desiderare una vita normale", il brano che ha portato all'arresto il cantante

La dissidente senza velo

Sono più diin, tra cuie alcuni atleti detenuti per interrogatorio. Intanto per le strade iraniane continuano le grida di protesta dei manifestanti dopo laSono passate 3 settimane, ma le proteste per la morte di Mahsa Amini, 22enne che era stata arrestata perché non indossava correttamente l', sembrano non fermarsi più. Tutto "merito" della, cronista del quotidiano progressista Shargh, che per prima ha raccontato la vicenda ma di cui, da qualche giorno, non si hanno più notizie. Mahsa dopo essere stata arrestata fu portata in ospedale a causa di un presunto arresto cardiaco dovuto probabilmente alle. Proprio in quell'ospedale, la giornalista è riuscita ad intrufolarsi e a scattare delledove si vedevano i genitori delle 22enne mentre si abbracciavano. La cronista ha deciso quindi di pubblicare tutto su Twitter, accendendo la scintilla della furiose proteste in tutto il Paese. Da quel giorno il suo accounte la giornalista, secondo le ultime informazione rilasciate dal marito, si trova in carcere, sottoposta a quotidiani interrogatori. E chissà cos'altro.Nell'infuriare della ribellione ci sono alcune, riportate dalla CNN, che hanno accresciuto l'enfasi dei manifestanti. La prima riguarda il, che ha inciso l'emozionate canzone dal titolo "Baraye", che in inglese si traduce in "For...". Il toccante brano di due minuti e mezzo si basa su tweet composti da iraniani che esprimono la loroper il governo. Hajipour canta tristemente di rimostranze, "per ballare per strada", "per desiderare una vita normale" a "che raccolgono la spazzatura alla ricerca dei loro sogni". Dopo la pubblicazione su Instagram del brano, raggiungendo oltre le 40mila visualizzazioni, il cantante è stata arrestato e il video è stato rimosso immediatamente. Nonostante questo "Baraye" è diventato prestoe per i raduni mondiali tenuti durante la giornata della solidarietà soprannominata "". Il 1° ottobre, folle di iraniane e simpatizzanti con la loro causa in oltre 200 città mondiali, tra cui Melbourne, Tokyo, Bruxelles, Parigi, Londra, Los Angeles e Toronto, hanno marciato per le strade: alcune cantando coraggiosamente questa canzone. L'artista è poisu cauzione il 4 ottobre con l'accusa però di diffondere propaganda contro il regime e diDopo le accuse è arrivata subito la risposta: "Non sarò un burattino per le persone che non si preoccupano per me e per questo paese".L'altra storia riguarda invecedopo che è stata pubblicata online una sua foto dove si la si vede insieme ad un'altra ragazza mangiare in un locale di Teheran senza il velo . La foto è apparsa per la prima volta sui social il 29 settembre e mostra appunto le due donne mentre fanno colazione in una caffetteria, luogo come la maggior parte dei posti in Iran, tradizionalmenteUna delle due donne,, è stata portata in carcere poco dopo che la foto è apparsa online. "Dopo essere stata in quel luogo è stata arrestata. Donya mi ha detto in una breve chiamata che è stata trasferita nel reparto 209 della prigione di Evin", ha detto sua sorella in un post sui social media. Dopo l'arresto Donya è stata rilasciata dal carcere domenica scorsa.